كرة القدم داخل القاعة/كأس إفريقيا للأمم-2024/ليبيا-الجزائر: المنتخب الجزائري من أجل تحقيق الأسبقية في مصراتة

الجزائر - يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يوم غد السبت، نظيره الليبي في قاعة الألعاب الرياضية بمصراتة (سا 00ر18 بتوقيت الجزائر) بهدف تحقيق الأسبقية للتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2024 داخل القاعة بمناسبة مباراة الذهاب للأدوار التصفوية.

و تطمح التشكيلة الوطنية المتواجدة منذ يوم الاربعاء بمصراتة إلى تحقيق نتيجة موفقة في المواجهة الأولى, رغم أن المنتخب الليبي سيستفيد من عاملي الميدان و الجمهور.

و على لاعبي المدرب نور الدين بن عمروش, الظهور بوجه جيد, رغم أن المهمة تبدو صعبة أمام الفريق الليبي الذى توج باللقب القاري في نسخة 2008 كما احتل المركز الرابع في النسخة الأخيرة التي جرت عام 2020.

و استعدادا لهذا الموعد الهام, استدعى الناخب الوطني 15 لاعبا. و سيغيب عن المواجهة اللاعب سكندر سي شائب (نادي ماركوفيل /فرنسا) الذي وصل لمقر التربص و هو يعاني من إصابة.

و تحسبا لهاتين المواجهتين, أجرت التشكيلة الجزائرية تربصا ما بين 10 و 18 ديسمبر الفارط تخللته مباراتان وديتان بقاعة حرشة حسان (الجزائر) أمام جمهورية الدومينيكان فازت بهما بنتيجة (8-2 و 5-2).

من جهته اجرى المنتخب الليبي تحضيراته بالقاهرة (مصر) نشط خلالها عدة مباريات ودية أمام أندية محلية. و حسب الصحافة الليبية, قد سمح هذا التربص للمدرب الإسباني ريكاردو إينيقاز ضبط التعداد الذي سيقحمه مساء يوم غد السبت.

و ستقام مباراة الإياب بالجزائر يوم السبت 10 فبراير المقبل بالجزائر (سا 00ر19).

و يشارك 13 منتخبا في تصفيات كان-2014, حيث كان من المقرر أن تجرى المرحلة النهائية في الموزمبيق الذي اعتذر عن تنظيمها.

و تم إعفاء منتخبات مصر و أنغولا و المغرب من الدور التصفوي الأخير و تأهلت مباشرة للمرحلة النهائية.

و تلعب المنتخبات 10 المتبقية، الدور التصفوي الأخير (ذهابا و إيابا) بخروج المنهزم لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة لتلتحق بمنتخبات مصر وأنغولا و المغرب في المرحلة النهائية التي ستعرف مشاركة ثمانية منتخبات فقط.

فيما يلي برنامج الدور التصفوي الأخير: