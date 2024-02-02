كرة اليد (الكونفدرالية الإفريقية): الجزائر ستحتضن الكأس الممتازة والبطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكؤوس

و ستجري منافسات الطبعة ال31 للكاس الافريقية الممتازة يومي 14 و15 أبريل 2024, بينما برمجت منافسات الطبعة الـ40 للبطولة الافريقية للأندية الفائزة بالكؤوس, من 18 الى 28 ابريل 2024, كما أضافت الهيأة الافريقية. أما البطولة الافريقية للأندية البطلة في طبعتها الـ45, فأوضحت الكونفدرالية الافريقية لكرة اليد أن منحت شرف تنظيمها للكاميرون في الفترة الممتدة بين 17 الى 26 اكتوبر.

كما سيكون المنتخبان الوطنيان لكرة اليد (اكابر), على موعد مع الطبعة ال13 للألعاب الافريقية المقررة بغانا من 13 الى 22 مارس والبطولة الافريقية السادسة والعشرين بالنسبة للسيدات التي ستحتضنها جمهورية الكونغو من 27 نوفمبر الى 7 ديسمبر المقبلين.

و لدى الفئات الصغرى, تحتضن تونس الطبعة ال31 للبطولة الافريقية للأواسط من 9 الى 16 سبتمبر, متبوعة بمسابقة فئة الاشبال من 19 الى 26 سبتمبر.

و فيما يلي برنامج المنافسات الافريقية لسنة 2024:

13 الى 22 مارس (غانا): الطبعة ال13 للألعاب الافريقية

14 و 15 أبريل (الجزائر): الطبعة ال31 لكاس افريقيا الممتازة (رجال وسيدات)

18 الى 28 أبريل (الجزائر): الطبعة ال40 للبطولة الافريقية للأندية الفائزة بالكؤوس

09 الى 16 سبتمبر (تونس): الطبعة ال31 لبطولة افريقيا للأمم (أواسط)

19 الى 26 سبتمبر (تونس): الطبعة ال20 لبطولة افريقيا للأمم (اشبال)

17 الى 26 اكتوبر (الكاميرون): الطبعة ال45 البطولة الإفريقية للأندية البطلة

27 نوفمبر الى 07 ديسمبر (جمهورية الكونغو): الطبعة ال26 كاس افريقيا للأمم (كبريات).