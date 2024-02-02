كأس إفريقيا للأمم 2023: كوت ديفوار-مالي قمة قوية واعدة.. ومواجهة متكافئة بين جنوب إفريقيا والرأس الأخضر

أبيدجان - يواجه منتخب كوت ديفوار لكرة القدم نظيره المالي يوم غد السبت في الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم 2023 وكله طموح و رغبة في بلوغ المربع الذهبي من المنافسة القارية المقامة حاليا في كوت ديفوار، فيما تجمع مباراة أخرى بين جنوب إفريقيا والرأس الأخضر في مواجهة متكافئة ومفتوحة على كل الإحتمالات.

و يتسلح منتخب كوت ديفوار بالجماهير والتاريخ، وبالدفعة المعنوية الهائلة التي حصل عليها عقب استمراره في البطولة بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من الدور الأول لولا نتائج المجموعات الأخرى التي منحته فرصة الصعود ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

و كانت بداية منتخب كوت ديفوار في البطولة سلبية بعد خسارته لمباراتين من المباريات الثلاث بالدور الأول أمام نيجيريا وغينيا الإستوائية، واكتفى بجمع ثلاث نقاط من الفوز على غينيا بيساو (2-0).

و نجح المنتخب الايفواري في الإطاحة بنظيره السنغالي حامل اللقب في الدور ثمن النهائي بعد التغلب عليه بركلات الترجيح /5 - 4/ بقيادة المدرب المؤقت إيمرس فاي الذي يمني النفس لمواصلة الانتفاضة ومواصلة المشوار نحو حصد اللقب الثالث لمنتخب بلاده.

في المقابل يدخل المنتخب المالي المباراة بعدما حقق نتائج جيدة في دور المجموعات وتصدر المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط بالفوز على جنوب أفريقيا والتعادل مع تونس وناميبيا.

و استطاع منتخب مالي، الذي يحلم بالحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخه، تخطي عقبة بوركينا فاسو في الدور ثمن النهائي بعدما فاز بهدفين لهدف.

و في المباراة الثانية، يسعى منتخب الرأس الأخضر لمواصلة كتابة التاريخ في كأس أمم أفريقيا، عندما يواجه جنوب إفريقيا.

و تصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط من الفوز على غانا وموزمبيق والتعادل مع مصر، ثم فاز على موريتانيا (1-0) في الدور ثمن النهائي.

و لن تكون مهمة الرأس الأخضر، سهلة على الإطلاق، خاصة وأنه سيواجه منتخب جنوب إفريقيا صاحب الصولات والجولات في المنافسة الأفريقية.

و من جهته تأهل منتخب جنوب إفريقيا للدور ربع النهائي بعد مشوار جيد فاجأ كل المتتبعين بفضل تشكيلة تتكون في غالبيتها من عناصر محلية تلعب لأندية ماميلودي صن داونس و اورلندو بيراتس و سوبر سبور تحت اشراف المدرب البلجيكي هوغو بروس.