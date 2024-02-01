الألعاب الأولمبية-2024/ كانوي-كاياك : الجزائرية كارول بوزيدي تتأهل رسميا الى أولمبياد باريس

ويأتي هذا التأهل بفضل النتيجة التي حققتها خلال البطولة العالمية الاخيرة بالعاصمة الانجليزية لندن في سبتمبر 2023, ما سمح لها باحتلال المرتبة الثانية ضمن قائمة الانتظار المعنية بإمكانية بلوغ الألعاب الاولمبية-2024.
وبعد إنهاء بقية القارات دوراتها التأهيلية الى الاولمبياد, تأكد تأهل بوزيدي الى المحفل الأولمبي بشكل رسمي, بحيث لن تكون بحاجة الى الدورة الافريقية التأهيلية لاقتطاع تأشيرتها الأولمبية المقررة بجزيرة لارينيون الفرنسية من 9 الى 11 فبراير الحالي, إلا أنها "ستكون حاضرة لتكون مشاركتها بمثابة محطة تحضيرية للموعد الأولمبي" حسبما علم من الاتحادية الجزائرية للتجذيف والكانوي كاياك.
وبفضل هذا التأهل, يرتفع عدد الرياضيين الجزائريين المشاركين في أولمبياد باريس 2024 الى حد الان الى 19 رياضيا أربعة منهم من اتحادية التجذيف والكانوي كاياك وهم : سيد علي بودينة (سكيف-وزن خفيف), نهاد بن شادلي (سكيف-وزن ثقيل) وابراهيم قندوز في البارا كانوي (ذوي الاحتياجات الخاصة).
أما فيما يخص بقية الرياضات, فيتعلق الأمر بكل من الملاكمة (5), ألعاب القوى (3), الرماية (3), الدراجات (2), التجذيف (2) كانوي كاياك (1), الشراع (2), الجمباز (1).
وبفضل تألق عناصرها في دورة داكار (السينغال) المؤهلة للأولمبياد سبتمبر الفارط, بافتكاك خمس تذاكر (3 سيدات- 2 رجال), ستكون الملاكمة الاكثر تمثيلا من جانب الرياضات الجزائرية المشاركة في الألعاب الاولمبية .
وما تزال فرص مضاعفة عدد الرياضيين الجزائريين المتأهلين لموعد باريس 2024, قائمة, سيما في الجيدو, عبر دريس مسعود وامينة بلقاضي, خلال الدورات المؤهلة, و التي ستتواصل الى غاية يونيو 2024.