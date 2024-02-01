الألعاب الأولمبية-2024/ كانوي-كاياك : الجزائرية كارول بوزيدي تتأهل رسميا الى أولمبياد باريس -

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, عطاف يحل بالعاصمة التونسية -

الدولة ستواصل جهودها لدعم المنتوج الوطني -

نفط: الجزائر على استعداد لمواصلة خفض انتاجها لما بعد 31 مارس -

محاربة ظاهرة السمنة: نحو إصدار مجموعة من الوسائل التنظيمية للحد من التغذية العشوائية -

صناعة: منتجات الحديد والصلب ستتنوع أكثر بداية من السداسي الثاني -

وزير الداخلية الإيطالي يشيد بمستوى علاقات الصداقة القائمة على رؤية مشتركة بين الجزائر وبلاده -

الإذاعة الثقافية تحتفل بالذكرى ال29 لإنشائها -

الإتحاد العام للتجار والحرفيين يشرع في إنشاء خلايا محلية لضمان وفرة المنتجات في رمضان -

قوجيل يستقبل عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرتها السياسية في غزة -

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الإيطالي -

أمتاكس 2024: فرصة لترقية السياحة الطبية و العلاجية في الجزائر -

الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في فرض وقف إطلاق النار غير مبرر ومريب -

الكشافة الاسلامية الجزائرية تنظم المنتدى الوطني الكشفي الأول لتواصل الأجيال -

تندوف: المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي ستكون بوابة نحو إفريقيا الغربية -

الأونروا تحذر من توقف خدماتها في غزة نهاية شهر فبراير الجاري -

صندوق ضمان السيارات يعالج أزيد من 400 ملف تعويض ضحايا حوادث المرور سنويا -

عطاف يستقبل وزير الداخلية الايطالي -

التربية الوطنية: المرجعية العامة للمناهج تستمد أسسها من الدستور والقانون التوجيهي -