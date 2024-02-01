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مولودية الجزائر ضمن قائمة الأندية الإفريقية العشرة الأكثر إنفاقا على الصفقات في 2023

  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 19:06     الفئـة : رياضــة
مولودية الجزائر ضمن قائمة الأندية الإفريقية العشرة الأكثر إنفاقا على الصفقات في 2023

زيوريخ - ضمت قائمة الأندية الإفريقية العشرة الأكثر إنفاقا على الصفقات في سوق انتقالات اللاعبين خلال سنة 2023 التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فريق مولودية الجزائر, رائد ترتيب البطولة المحترفة الأولى "موبيليس".

و تدعمت مولودية الجزائر بعدة لاعبين أبرزهم الدوليان يوسف بلايلي و جمال بلعمري.

و حل "العميد" في المركز الثامن, بينما تصدر الترتيب الناديان المصريان الأهلي و بيراميدز.

بالإضافة إلى الجزائر,  تضم القائمة أندية مصرية و تونسية و ليبية و سودانية و جنوب إفريقية.

 

وفي ما يلي قائمة الأندية الـ 10 الأكثر إنفاقا على الصفقات في 2023:

 

1- الأهلي (مصر)

2- بيراميدز (مصر)

3- النادي الصفاقسي (تونس)

4- ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا)

5- الأهلي بنغازي (ليبيا)

6- الترجي الرياضي (تونس)

7- الأهلي طرابلس (ليبيا)

8- مولودية الجزائر (الجزائر)

9- نادي الهلال (السودان)

10- يانغ أفريكانز (تنزانيا) .

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مولودية الجزائر ضمن قائمة الأندية الإفريقية العشرة الأكثر إنفاقا على الصفقات في 2023
  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 19:06     الفئـة : رياضــة   شارك

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