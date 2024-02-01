مولودية الجزائر ضمن قائمة الأندية الإفريقية العشرة الأكثر إنفاقا على الصفقات في 2023

و تدعمت مولودية الجزائر بعدة لاعبين أبرزهم الدوليان يوسف بلايلي و جمال بلعمري.
و حل "العميد" في المركز الثامن, بينما تصدر الترتيب الناديان المصريان الأهلي و بيراميدز.
بالإضافة إلى الجزائر, تضم القائمة أندية مصرية و تونسية و ليبية و سودانية و جنوب إفريقية.
وفي ما يلي قائمة الأندية الـ 10 الأكثر إنفاقا على الصفقات في 2023:
1- الأهلي (مصر)
2- بيراميدز (مصر)
3- النادي الصفاقسي (تونس)
4- ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا)
5- الأهلي بنغازي (ليبيا)
6- الترجي الرياضي (تونس)
7- الأهلي طرابلس (ليبيا)
8- مولودية الجزائر (الجزائر)
9- نادي الهلال (السودان)
10- يانغ أفريكانز (تنزانيا) .