المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة: "الخضر" يواصلون تحضيراتهم بالقرية المتوسطية بوهران

الجزائر - يواصل المنتخب الجزائري لكرة القدم لفئة أقل من 20 سنة، تربصه التحضيري الذي شرع فيه في 28 يناير بالقرية المتوسطية بوهران، تحسبا للإستحقاقات الرسمية المقبلة، بداية بدورة إتحاد شمال إفريقيا-2024، حسب ما أعلنته الإتحادية الجزائرية للعبة (الفاف) عبر موقعها الرسمي.

و يشارك 29 لاعبا ينشطون في البطولة الوطنية في ثاني تجمع تحضيري لهذه السنة والذي من المقرر أن يختتم في الثاني فبراير.

و يخضع أشبال الناخب الوطني لمنتخب أقل من 20 سنة، ياسين مانع، لبرنامج مكثف بمعدل حصتين تدريبيتين يوميا، بداية بالحصة الصباحية التي تقام على الأرضية الاصطناعية لميدان القرية المتوسطية، في حين تجرى الحصة المسائية بالملعب الملحق للمركب الأولمبي "ميلود هدفي"، حسب المصدر ذاته.

و يعد هذا التربص الإعدادي محطة تحضيرية للتشكيلة الوطنية تحسبا للمنافسات الرسمية القادمة، بداية بدورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم (أقل من 20 سنة) المبرمجة في أكتوبر 2024، والتي ستكون مؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لذات الفئة.

بالإضافة إلى أن هذا التربص فرصة للاعبين المنحدرين من البطولة المحلية لإبراز قدراتهم الفنية، وهو ما يسمح للناخب الوطني بالوقوف على جودة موهبتهم و مدى جاهزيتهم.

للإشارة فإن المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، قد شارك في نوفمبر الفارط بدورة اتحاد شمال إفريقيا لنفس الفئة، أين تعرض لأربعة هزائم أمام كل من تونس (2-4)، المغرب (2-3)، مصر (0-3) و ليبيا (3-4)، ليحتل الصف الخامس والأخير للترتيب العام (0 نقطة)، في حين عاد لقب الدورة لشبان "نسور قرطاج" عقب فوزهم في النهائي على "الفراعنة" (4-2).