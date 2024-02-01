سباحة/بطولة الجزائر للبراعم: مشاركة أزيد من 300 سباح في المنافسة التأهيلية

الجزائر - يشارك حوالي 374 سباح من بينهم 130 فتاة في المنافسة التأهيلية للبطولة الوطنية للسباحة لفئة البراعم (12-14 سنة) يومي الجمعة والسبت (2-3 فبراير) بالمسبح شبه الأولمبي الجديد بالكاليتوس (الجزائر العاصمة)، وفق ما علمته "وأج" يوم الخميس من الرابطة العاصمية للسباحة.

و سجل 21 ناديا عاصميا للمشاركة في المنافسة بإجمالي 374 سباح وسباحة (244 ذكور و 130 إناث) في المنافسة التأهيلية للبطولة الوطنية لفئة البراعم، التي تنظمها رابطة ولاية الجزائر العاصمة للسباحة كمحطة تأهيلية للبطولة الوطنية لفئة البراعم بالحوض الصغير (25 م)، المقررة بين 22 و 24 فبراير الجاري بالمسبح شبه الأولمبي "امحمد باحة" بباب الزوار (الجزائر العاصمة)، وفق المصدر ذاته.

و سيتنافس السباحون ضمن هذه المنافسة التأهيلية في التخصصين الإجباريين : 400 سباحة حرة و 200 متر متنوع، وذلك على مدار أربعة حصص صباحة و مسائية، حسب المدير الفني الولائي للرابطة العاصمية للسباحة، لمين بن عبد الرحمان.

و سيحتضن المسبح نصف الأولمبي بالكاليتوس (25 م)، الذي تدعمت به حظيرة المنشآت الرياضية العاصمية مطلع هذا الموسم الرياضي الجديد (2023-2024)، ثاني منافسة رسمية بعد المرحلة الأولى لمهرجان الشباب للسباحة لفئة البراعم، الذي نظمته الرابطة العاصمية للسباحة في ديسمبر الفارط.