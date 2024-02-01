تصفيات كأس العالم لأقل من 17 سنة فتيات/الجزائر: إستدعاء 21 لاعبة لمباراتي البنين

الجزائر - إستدعت مدربة المنتخب الوطني الجزائري للفتيات لكرة القدم لأقل من 17 سنة، وهيبة رحال، 21 لاعبة تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام البنين لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2024 للوسطيات لأقل من 17 سنة، حسبما كشفت عنه الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، يوم الخميس.

و اختتم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة (فتيات) تربصه التحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة), امس الأربعاء, قبل أن يتوجه صبيحة اليوم الخميس الى البنين لمواجهة نظيره البنيني يوم 4 فبراير (00ر14 بتوقيت الجزائر) بملعب بورتونوفو, على ان تجرى مقابلة الاياب يوم الجمعة 9 فبراير (00ر17) بملعب 5 جويلية بالعاصمة.

و تطمح التشكيلة الوطنية الي لتسجيل نتيجة ايجابية وانتزاع تأشيرة التأهل الى نهائيات كأس العالم المقررة السنة الجارية.

قائمة 21 لاعبة:

سهول حنان (آفاق غليزان), بولال أميرة ملاك (آفاق غليزان), رباحي زازة (آفاق غليزان), بلجيلالي سارة حورية (آفاق غليزان), فتيون وسام (نادي آقبو), تاماغلت ايمان (نادي آقبو), بن شيلة صبرينة (نادي آقبو), إيزارارن تينهنان (نادي آقبو), إيسكونن سلين (نادي آقبو), شريفي لميس (نادي آقبو), رفاعي رانية (نادي بومرداس), يحياوي إيناس آميليا (نادي فلوري 91/ فرنسا), غرسي لينة (نادي موناكو), سلاوي جميلة كريمة (نانسي لورين/فرنسا),لعمراني مايليس (كاني لوكروس/فرنسا), آيت القاضي نورة (باريس سان جيرمان/فرنسا), شيلة آية (تولوز/فرنسا), بوشر شرين سلمى (إيسي 92/ فرنسا), بورزيق يسمين لريام (أولمبيك مارسيليا/فرنسا), جلطي بن زيان جانة بهية (أولمبيك مارسيليا/فرنسا), زهوال جنة (سانت ايتيان/فرنسا).