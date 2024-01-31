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الرابطة الأولى "موبيليس": تحديد موعد إجراء الجولتين الـ16 و الـ17 من المنافسة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 18:34     الفئـة : رياضــة

الجزائر- تجرى مقابلات الجولتين ال 16 و ال 17 لبطولة الرابطة الأولى المحترفة كرة القدم "موبيليس"، ما بين 9 و 17 فبراير المقبل، حسب ما أعلنت عنه رابطة كرة القدم المحترفة، يوم الأربعاء.

و تلعب الجولة ال 16, التي تعد بداية مرحلة الاياب, يومي 9 و 10 فبراير, فيما ستقام الجولة ال 17 على مدار ثلاثة أيام : الخميس 15 فبراير, الجمعة 16 فبراير والسبت 17 من نفس الشهر, وفق ما أوردته الرابطة.

و ستقام جميع المباريات في تاريخها المحدد, باستثناء لقاء نجم مقرة-شباب بلوزداد عن الجولة 17, الذي تم تأجيله الى تاريخ لاحق, بسبب انشغال الشباب بمقابلته المتأخرة  لرابطة أبطال افريقيا أمام الأهلي المصري.

و كانت مباراة نادي "العقيبة" في المنافسة القارية, مقررة بتاريخ 19 ديسمبر 2023, إلا أنها تأجلت ليوم 16 فبراير القادم, بسبب مشاركة الأهلي في منافسة كأس العالم للأندية (12-22 ديسمبر بالسعودية).

و أثرت برمجة مقابلة الشباب أمام الأهلي, على برمجة مقابلة النادي العاصمي أمام نجم مقرة, وهو ما دفع الرابطة  الى تأجيل اللقاء الى تاريخ لاحق.

جدير بالذكر, ان فريق مولودية الجزائر توج بطلا لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة الأولى "موبيليس", عقب الجولة الـ15 والأخيرة التي جرت نهاية الاسبوع الفارط.

آخر تعديل على الأربعاء, 31 جانفي 2024 18:58
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الرابطة الأولى "موبيليس": تحديد موعد إجراء الجولتين الـ16 و الـ17 من المنافسة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 18:34     الفئـة : رياضــة   شارك

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