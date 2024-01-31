كرة القدم/دورة فيفا-2024: الجزائر تواجه بوليفيا يوم 22 مارس بملعب 5 جويلية

و أوضح نفس المصدر أن المباراة الافتتاحية لهذه الدورة ستقام يوم الخميس 21 مارس (00ر22) بين منتخبي جنوب إفريقيا و أندورا بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.
و سيخوض "الخضر" مباراتهم الثانية و الأخيرة في الدورة أمام منتخب "البافانا-البافانا" يوم الثلاثاء 26 مارس, بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (سا 00ر22), بينما تواجه بوليفيا قبل ذلك (يوم الاثنين 25 مارس) منتخب أندورا بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.
و كان منتخب أندورا قد حل محل ألبانيا التي كان مقررة ان تشارك في هذه الدورة. و سيواجه المنتخب الألباني المتأهل لأاورو-2024 بألمانيا, نظيره السويدي يوم 26 مارس بستوكهولم .
و كان وليد صادي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) قد سبق له أن صرح --لواج-- في شهر ديسمبر الماضي ما يلي:" لقد كان للجزائر شرف اختيارها من طرف الفيفا لتنظيم هذه الدورة الدولية تحت رعاية الهيئة الكروية الدولية".
و يوجد المنتخب الجزائري الذي أقصي من الدور الأول لكان-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار, دون ناخب وطني بعد قرار الفاف الانفصال عن جمال بلماضي.
و تجرى هذه الدورة الدولية خلال نافذة "الفيفا" في شهر رمضان المعظم. خلال هذا الموعد الدولي, تخوض المنتخبات الإفريقية ذات التصنيف الدولي الضعيف, الدور التمهيدي لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2025, (كان-2025).
برنامج دورة فيفا-2024:
الخميس 21 مارس:
ملعب 19 ماي 1956 (عنابة): جنوب إفريقيا - أندورا (سا 00ر22)
الجمعة 22 مارس:
ملعب 5 جويلية (الجزائر): الجزائر - بوليفيا (00ر22)
الاثنين 25 مارس:
ملعب 19 ماي 1956 (عنابة) بوليفيا - أندورا (00ر22)
الثلاثاء 26 مارس:
ملعب نيلسون مانديلا (براقي): الجزائر - جنوب إفريقيا (00ر22).