كرة القدم/دورة فيفا-2024: الجزائر تواجه بوليفيا يوم 22 مارس بملعب 5 جويلية

الجزائر - يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم نظيره البوليفي يوم الجمعة 22 مارس بالملعب الأولمبي 5 جويلية بالجزائر (سا 00ر22) بمناسبة المباراة الأولى للخضر في دورة الإتحاد الدولي (فيفا) لسنة 2024 المقررة بالجزائر من 18 إلى 26 مارس المقبل، حسبما أعلنت عنه يوم الأربعاء الإتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

و أوضح نفس المصدر أن المباراة الافتتاحية لهذه الدورة ستقام يوم الخميس 21 مارس (00ر22) بين منتخبي جنوب إفريقيا و أندورا بملعب 19 ماي 1956 بعنابة. و سيخوض "الخضر" مباراتهم الثانية و الأخيرة في الدورة أمام منتخب "البافانا-البافانا" يوم الثلاثاء 26 مارس, بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (سا 00ر22), بينما تواجه بوليفيا قبل ذلك (يوم الاثنين 25 مارس) منتخب أندورا بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

و كان منتخب أندورا قد حل محل ألبانيا التي كان مقررة ان تشارك في هذه الدورة. و سيواجه المنتخب الألباني المتأهل لأاورو-2024 بألمانيا, نظيره السويدي يوم 26 مارس بستوكهولم .

و كان وليد صادي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) قد سبق له أن صرح --لواج-- في شهر ديسمبر الماضي ما يلي:" لقد كان للجزائر شرف اختيارها من طرف الفيفا لتنظيم هذه الدورة الدولية تحت رعاية الهيئة الكروية الدولية".

و يوجد المنتخب الجزائري الذي أقصي من الدور الأول لكان-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار, دون ناخب وطني بعد قرار الفاف الانفصال عن جمال بلماضي.

و تجرى هذه الدورة الدولية خلال نافذة "الفيفا" في شهر رمضان المعظم. خلال هذا الموعد الدولي, تخوض المنتخبات الإفريقية ذات التصنيف الدولي الضعيف, الدور التمهيدي لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2025, (كان-2025).

برنامج دورة فيفا-2024:

الخميس 21 مارس:

ملعب 19 ماي 1956 (عنابة): جنوب إفريقيا - أندورا (سا 00ر22)

الجمعة 22 مارس:

ملعب 5 جويلية (الجزائر): الجزائر - بوليفيا (00ر22)

الاثنين 25 مارس:

ملعب 19 ماي 1956 (عنابة) بوليفيا - أندورا (00ر22)

الثلاثاء 26 مارس:

ملعب نيلسون مانديلا (براقي): الجزائر - جنوب إفريقيا (00ر22).