جيدو: الجزائر تحتضن ثلاث منافسات دولية كبرى نهاية شهر فبراير

و من بين القاعات المتعددة الرياضات المتوفرة, اختار المنظمون القاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة لاحتضان هذه التظاهرات.
و ستكون كأس إفريقيا للأشبال أول منافسة مبرمجة يوم 15 فبراير, متبوعة مباشرة بالبطولة الإفريقية المفتوحة يومي 17 و 18 من نفس الشهر, قبل فسح المجال للبطولة العربية للأندية التي ستنظم من 19 إلى 24 فبراير بالقاعة البيضاوية.
و ستكون المنافسة العربية للأندية في نسختها السادسة عشرة لدى الرجال و السابعة لدى السيدات و الحادية عشرة لدى الأواسط و التاسعة لدى الوسطيات و الرابعة عشرة لدى الأشبال و الثانية عشرة لدى الشبلات.