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جيدو: الجزائر تحتضن ثلاث منافسات دولية كبرى نهاية شهر فبراير

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 16:39     الفئـة : رياضــة
جيدو: الجزائر تحتضن ثلاث منافسات دولية كبرى نهاية شهر فبراير

الجزائر - تحتضن الجزائر ثلاث منافسات دولية كبرى لجودو إنطلاقا من منتصف شهر فبراير المقبل، و يتعلق الأمر بكأس إفريقيا لصنف الأشبال، و الدورة الإفريقية المفتوحة و البطولة العربية للأندية، حسبما علم لدى الإتحادية الجزائرية للجودو يوم الأربعاء.

و من بين القاعات المتعددة الرياضات المتوفرة, اختار المنظمون القاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر العاصمة لاحتضان هذه التظاهرات.

و ستكون كأس إفريقيا للأشبال أول منافسة مبرمجة يوم 15 فبراير, متبوعة مباشرة بالبطولة الإفريقية المفتوحة يومي 17 و 18 من نفس الشهر, قبل فسح المجال للبطولة العربية للأندية التي ستنظم من 19 إلى 24 فبراير بالقاعة البيضاوية.

و ستكون المنافسة العربية للأندية في نسختها السادسة عشرة لدى الرجال و السابعة لدى السيدات و الحادية عشرة لدى الأواسط و التاسعة لدى الوسطيات و الرابعة عشرة لدى الأشبال و الثانية عشرة لدى الشبلات.

آخر تعديل على الأربعاء, 31 جانفي 2024 17:11
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جيدو: الجزائر تحتضن ثلاث منافسات دولية كبرى نهاية شهر فبراير
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 16:39     الفئـة : رياضــة   شارك

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