كأس افريقيا للأمم 2023 : مواجهات قوية و مثيرة في الدور ربع النهائي

ابيدجان - يقترح الدور ربع النهائي من الطبعة ال 34 من كاس افريقيا للأمم 2023 الجارية بكوت ديفوار مواجهات قوية و مشوقة في الدور ربع النهائي المقرر يومي الجمعة و السبت المقبلين.

وستواجه نيجيريا، بطلة إفريقيا ثلاث مرات، أنغولا في ربع النهائي الأول يوم الجمعة 2 فبراير، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش ، ليلتقي بعدها على الساعة 20:00، منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يبحث عن لقبه الثالث في كأس أمم إفريقيا بمنتخب غينيا مفاجأة هذه البطولة.

المنتخب النيجيري الذى اقصى في الدور ثمن النهائي غريمه التقليدي الكاميرون (2-0) ابان على امكانيات لا يستهان بها منذ انطلاقة البطولة و فوزه في الدور الاول على البلد المضيف كوت ديفوار (1-0) كشف عن نوايا النيجيريين في الذهاب بعيدا في المنافسة و لم لا معانقة التتويج للمرة الرابع.

المهمة لن تكون سهلة امام منتخب انغولا الذى حقق نتائج قاقت كل التوقعات و بلوغه الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته القارية لم تفاجئ المتتبعين بالنظر الى الوجه المقنع الذى اظهره رفاق الهداف مابولولو.

مباراة الدور ربع النهائي الثاني سيجمع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذى ازاح من طريقه منتخب الفراعنة بالضربات الترجيحية بغريمه منتخب كينيا الذى ازاح منتخب غينيا الاستوائية بهدف قاتل في اللحظات الاخيرة من الوقت بدل الضائع. و تبدو حظوظ الفريقين في بلوغ المربع الذهبي متساوية وقد تحسم المواجهة بالضربات الترجيحية.

و سيواجه يوم السبت 3 فبراير بدءا من الساعة 17:00، البلد المضيف، كوت ديفوار، الذي يتمتع بالثقة والحماس، نظيره منتخب مالي المثير للإعجاب في المنافسة الحالية. ويتقابل منتخب الرأس الأخضر، الذي يصنع لحد الآن المفاجأة في المنافسة، مع منتخب جنوب إفريقيا، بدءا من الساعة 20:00.

منتخب كوت ديفوار الذى خلق مفاجأة مدوية بإبعاده لحامل اللقب منتخب السنغال بالضربات الترجيحية يبدو في وضعية معنوية هائلة سيما مع التغيير الذى احدثته الاتحادية الايفوارية على راس منتخب الفيلة بتعيين اللاعب الدولي السابق فراي محل الفرنسي جون لويس غاسي و هو التغيير الذى حقق رده فعل ايجابية لكن المهمة امام نسور مالي ستكون معقدة سيما وان المنافس حقق مشوارا ايجابيا ولم يتجرع مرارة الهزيمة لحد الان .

من جهته سيسعى منتخب جنوب افريقيا تحت قيادة مدربه البلجيكي هوغو بروس في بلوغ الدور نصف النهائي عند يواجه منتخب الراس الاخضر احد مفاجئات هذه النسخة .

برنامج الدور ربع النهائي:

الجمعة 2 فبراير 2024 ( بتوقيت الجزائري)

نيجيريا - أنغولا (00ر18)

جمهورية الكونغو الديمقراطية - غينيا (00ر21)

السبت 3 فبراير 2024

مالي - كوت ديفوار (00ر18)

الرأس الأخضر - جنوب إفريقيا (00ر21).