كرة القدم/كأس الجزائر (الدور32): عدة مواجهات واعدة في البرنامج

الجزائر - يشهد الدور 32 من منافسة كأس الجزائر لكرة القدم، المقرر أيام 2، 3، 4 و 19 فبراير المقبل القادم، عدة مباريات قوية وشيقة بين الأندية المنتمية الى بطولة الرابطة الأولى المحترفة "موبيليس"، فضلا عن مقابلات بين فرق الرابطة الثانية هواة التي ستكون "وجها لوجه" في هذا الدور.

وستقام عدة مباريات بين أندية بطولة "الأضواء"، وستجمع اتحاد سوف بنجم بن عكنون من جهة و نجم مقرة بشباب قسنطينة من جهة أخرى، والمقررتين يومي الجمعة والأحد المقبلين فضلا عن قمة هذا الدور بين شبيبة القبائل و شباب بلوزداد المؤجلة.

وبالنظر لوضعية ناديي اتحاد سوف ونجم بن عكنون الصعبة في ترتيب البطولة، فيرتقب ألا تكون منافسة الكأس هدفا رئيسيا لهما، كونهما منشغلان بالتحضير لمرحلة الاياب لتفادي السقوط، لذا فإن أي إقصاء لطرف أو لآخر فلن يكون إخفاقا بالنسبة له.

بالمقابل، فإن شباب قسنطينة، قد يكون له موقف آخر، عندم استضافته لنجم مقرة .فأبناء المدرب عبد القادر عمراني الذين يحتلون الصف التاسع في بطولة الرابطة الاولى موبيليس، سيسعون الى لعب كل اوراقهم في منافسة السيدة الكاس ولم لا التتويج بها لأول في تاريخهم.

من جهته، سيكون حامل لقب "السيدة" الكأس لسنة 2023، جمعية الشلف في سفرية تبدو في متناوله، الى عاصمة "الأوراس" باتنة عندما يلاقي أمل بريكة من قسم ما بين الجهات و لكن عامل المفاجأة في مثل هذه المواجهات غير مستبعد سيما و ان فريق الجمعية لم يجد ضالته هذا الموسم.

وفي لقاء آخر، يطمح نجم التلاغمة، المنتمي الى الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط شرق) الى مباغتة متصدر ترتيب الرابطة الأولى، مولودية الجزائر، صاحبة ثمانية كؤوس، و"المدججة" بالنجوم أبرزهم الدولي يوسف بلايلي.

كما يسجل هذه الدور، مواجهات واعدة بين أندية الرابطة الثانية هواة ، ولقاءات أخرى بين فرق الرابطة الاولى و اندية من القسم الثاني هواة.

فبالنسبة لفرق الرابطة الثانية هواة، يستقبل نصر حسين داي، الذي يعاني في البطولة من شبح السقوط، فريق وداد مستغانم الذي ليس له ما يخسره كونه يتواجد في وسط الترتيب، علما أن الفريقين ينتميان الى نفس المجموعة (وسط-غرب).

كما تستضيف جمعية وهران تشكيلة اتحاد خميس الخشنة، في مقابلة تبقى مفتوحة على جميع التكهنات، بين الجمعية المنتمية لمجموعة وسط-غرب والاتحاد، الذي حقق بداية جيدة في البطولة قبل ان تتراجع نتائجه، في مجموعة وسط-شرق.

وسيتحدى وداد بوفاريك (الرابطة الثانية/وسط-غرب) مضيفه اتحاد خنشلة (الرابطة الأولى) في مواجهة قوية و صعبة جدا لأبناء مدينة "البرتقال" امام منافس حقق

مرحلة ذهاب ايجابية في بطولة الرابطة الاولى موبيليس و يطمح للذهاب بعيدا في منافسة الكاس.

وهي المهمة العسيرة التي ستكون أمامها شباب المشرية من الرابطة الثانية (وسط-غرب) عندما يحل ضيفا على مولودية البيض، من الرابطة المحترفة، شأنه شأن اتحاد ورقلة (الرابطة الثانية/وسط-شرق) أمام نادي بارادو (الرابطة الاولى)، لكن بدرجة أقل كونه سيلعب على أرضه وأمام جمهوره.

من جهة أخرى، ستكون فرق "النخبة" في مهمة تبدو نظريا في المتناول، حيث سيتنقل كل وفاق سطيف الى نجم تازوقاعت (ما بين الرابطات)، شبيبة الساورة الى شباب بوقطب (ما بين الرابطات)،واتحاد الجزائر الى اتحاد بوخضرة (ما بين الرابطات).

بالمقابل، تستضيف مولودية وهران الذى يعاني الامرين في البطولة فريق شباب بني ثور، الذي سيدخل بذكريات تتويجه بالكأس سنة 2000، في الوقت الذي يستقبل فيه اتحاد بسكرة تشكيلة جمعية سريع برج غدير المغمور والباحث عن "مزاحمة" الكبار وكتبة اسمه في سجل المنافسة التي لطالما أخفت للمتابعين العديد من المفاجآت.

يذكر أن قمة هذا الدور بين عملاقي الكرة الجزائرية شبيبة القبائل و شباب بلوزداد اجلت الي 19 فبراير المقبل بسبب التزامات الشباب الذى تنتظره مواجهة مؤجلة من البطولة امام مولودية البيض في 4 فبراير.