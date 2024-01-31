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الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يفوز على مولودية وهران 2-0  ويرتقي إلى الوصافة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 08:25     الفئـة : رياضــة
الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يفوز على مولودية وهران 2-0  ويرتقي إلى الوصافة

الجزائر - تغلب فريق شباب بلوزداد على ضيفه مولودية وهران بنتيجة ( 2-0- / الشوط الأول: 1-0)، مساء يوم الثلاثاء، بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة)، في مباراة متأخرة عن الجولة التاسعة ضمن تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم.

وسجل أهداف "الشباب" كل من يوسف لعوافي من ركلة جزاء (د 45+9) و عبد الرحمان مزيان (د 74).

وعلى ضوء هذه النتيجة، ارتقى الشباب البلوزدادي حامل اللقب للأربعة مواسم السابقة، إلى مركز الوصافة برصيد 28 نقطة، ويؤكد بذلك نيته في مواصلة التنافس على تاجه من خلال تقليص الفارق عن رائد الترتيب مولودية الجزائر المتوج باللقب الرمزي لمرحلة الذهاب، خاصة و أن له مباراة مؤجلة أخرى أمام مولودية البيض يوم الأحد المقبل.

وتلعب المباراة المؤجلة الثانية لنفس الجولة التاسعة غدا الأربعاء بين اتحاد الجزائر (م 2 - 26 ن) و شباب قسنطينة (م9 - 26 ن) في مباراة تعد بالكثير.

ويجتاز الاتحاد العاصمي "مرحلة ناجحة'' بفوزه في المباريات الستة الأخيرة، و كله طموح في تحقيق انتصار سابع يعزز مكانه في منصة التتويج، في انتظار مرحلة "الإياب'' التي ستعرف بلا شك، صراعا كبيرا وتنافسا محتدما من أجل اللقب.

بالمقابل، فريق شباب قسنطينة الذي دخل فجأة في الصف، بعد بداية موسم موفقة، فسيعمل على الشروع في عملية التدارك و وضع حد لسقوطه الحر الذي تواصل في الجولة  الأخيرة في دربي الشرق أمام وفاق سطيف (1-2).

للتذكير، أن لقاء شباب بلوزداد- مولودية وهران واتحاد الجزائر-شباب قسنطينة كان قد أجلا بسبب مشاركة بلوزداد واتحاد الجزائر في المنافسات القارية للأندية. 

 

         تسوية الرزنامة (الجولة التاسعة):

 

        الثلاثاء 30 يناير  2024:

 

شباب بلوزداد - مولودية وهران 2-0

 

        الاربعاء 31 يناير:

 

ملعب 5 جويلية: اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة (سا 00ر19)

  

الترتيب                   ن      ل

 

  1. مولودية الجزائر 36 15
  2. شباب بلوزداد 28 14
  3. اتحاد الجزائر 26 14 

--.  نادي بارادو      26   15

  1. وفاق سطيف 24 15
  2. اتحاد خنشلة 23 15
  3. شبيبة الساورة 22 15

--. شبيبة القبائل       22   15

  1. شباب قسنطينة 21 14 

--. اتحاد بسكرة       21   15 

  1. مولودية البيض 18 14
  2. نجم مقرة 17 15
  3. جمعية الشلف 16 15
  4. نجم بن عكنون 10 15
  5. مولودية وهران 9 15
  6. اتحاد سوف 4 15.
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى: شباب بلوزداد يفوز على مولودية وهران 2-0  ويرتقي إلى الوصافة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 08:25     الفئـة : رياضــة   شارك

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