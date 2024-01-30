كأس إفريقيا للأمم 2023 : منتخب جنوب افريقيا يتأهل للدور ربع النهائي

وسجل هدفي جنوب افريقيا اللاعب ايفيدونس ماكغوبا (د 57) وتوبوهو ماكنوها (د90 ز6).
وسيواجه منتخب جنوب افريقيا في الدور ربع النهائي من المسابقة السبت المقبل، منتخب الراس الاخضر الذي كان تأهل على حساب موريتانيا (1-صفر).
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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ابيدجان (كوت ديفوار) - تأهل منتخب جنوب افريقيا إلى الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كوت ديفوار - 2023) اثر فوزه الساحق على المنتخب المغربي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.
وسجل هدفي جنوب افريقيا اللاعب ايفيدونس ماكغوبا (د 57) وتوبوهو ماكنوها (د90 ز6).
وسيواجه منتخب جنوب افريقيا في الدور ربع النهائي من المسابقة السبت المقبل، منتخب الراس الاخضر الذي كان تأهل على حساب موريتانيا (1-صفر).