رئيس الجمهورية يشرف على مراسم نهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم

الجزائر- أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية "الشهيد مسعود بوجريو" ببن عكنون (الجزائر العاصمة) على مراسم المقابلة النهائية لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم في طبعتها ال51، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان: "أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024، على مراسم المقابلة النهائية لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم، في طبعتها الواحدة والخمسين، بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون مسعود بوجريو/الناحية العسكرية الأولى، أين كان في استقباله السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والسيد الوزير الأول نذير العرباوي".

وأضاف ذات المصدر انه "في المستهل وبعد مراسم الاستقبال، استمع السيد رئيس الجمهورية للنشيد الوطني وقدمت له تشريفات أدتها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي، ليحيي بعدها مستقبليه، كل من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات والدرك الوطني، وقائد الناحية العسكرية الأولى ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس مصلحة الرياضات العسكرية".

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وأفاد البيان أنه "بالقاعة الشرفية للمركب الرياضي العسكري تابع السيد الرئيس عرضا شاملا حول الرياضات العسكرية، قدمه العميد رئيس مصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، ليتابع بعدها الحضور فيلما قصيرا حول مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ونتائج الرياضيين العسكريين المتألقين خلال هذا الموسم الرياضي من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي. وبهذه المناسبة نوه السيد رئيس الجمهورية بالنخب الرياضية الوطنية العسكرية والمدنية متمنيا لهم تحقيق المزيد من الانتصارات والنتائج الإيجابية تشريفا للراية الوطنية".

"لينتقل بعدها- حسب ذات البيان - السيد رئيس الجمهورية رفقة السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى المنصة الرسمية لملعب المركز، أين أشرف على مراسم انطلاق المقابلة النهائية التي جمعت فريقي قيادة القوات البرية والناحية العسكرية الأولى وذلك بحضور السيد الوزير الأول، أعضاء من الحكومة ومستشارين برئاسة الجمهورية إلى جانب مديرين ورؤساء مصالح مركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وعدد من الضيوف".

و أشار المصدر إلى أن "الشوط الأول من هذه المقابلة النهائية عرف تكافئ الفرص بين الفريقين، ليعلن الحكم نهاية المرحلة الأولى بنتيجة التعادل السلبي. الشوط الثاني عرف نفس سيناريو الشوط الاول حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح التي رجحت فيها النتيجة إلى فريق الناحية العسكرية الأولى على حساب فريق قيادة القوات البرية بنتيجة خمسة أهداف لأربعة ويفوز بلقب كأس الجزائر العسكرية في طبعتها الواحدة والخمسين".

و في ختام المباراة، سلم السيد الجمهورية الميداليات لكلا الفريقين وكأس الجزائر العسكرية للفريق الفائز.