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نهائي الكأس العسكرية لكرة القدم: رئيس الجمهورية يسلم الكأس لقائد فريق الناحية العسكرية الاولى

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 18:53     الفئـة : رياضــة
نهائي الكأس العسكرية لكرة القدم: رئيس الجمهورية يسلم الكأس لقائد فريق الناحية العسكرية الاولى

الجزائر - سلم رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, لقائد فريق الناحية العسكرية الاولى, كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم في طبعتها ال 51, التي فاز بها على حساب فريق القوات البرية بضربات الجزاء (5-4), (تعادل 0-0 بعد الوقت الإضافي) في اللقاء النهائي الذي جرى اليوم الثلاثاء بملعب مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية, الشهيد "مسعود بوجريو" ببن عكنون (الجزائر العاصمة).

وكان رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, قد أشرف على انطلاق اللقاء النهائي.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية بالمنصة الشرفية لملعب المركب الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, والوزير الأول نذير العرباوي.

و لدى وصول رئيس الجمهورية للمركز كان في استقباله الفريق أول السعيد شنقريحة أين استمع الى النشيد الوطني وقدمت له التحية الشرفية من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

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وبالمناسبة حيا رئيس الجمهورية مستقبليه, كل من الفريق أول, قائد الحرس الجمهوري  والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى و رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس مصلحة الرياضات العسكرية.

بعدها تابع رئيس الجمهورية بالقاعة الشرفية للمركب الرياضي وبحضور أعضاء من الحكومة ومستشارين برئاسة الجمهورية إلى جانب مديرين ورؤساء مصالح مركزية لوزارة الدفاع وأركان الجيش الوطني الشعبي عرضا شاملا حول الرياضات العسكرية قدمه العميد رئيس مصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

كما تابع رفقة الحضور فيلما قصيرا حول هذا المركز ونتائج الرياضيين العسكريين المتألقين خلال الموسم الرياضي من انتاج مديرية الاعلام والاتصال.

آخر تعديل على الثلاثاء, 30 جانفي 2024 19:50
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نهائي الكأس العسكرية لكرة القدم: رئيس الجمهورية يسلم الكأس لقائد فريق الناحية العسكرية الاولى
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 18:53     الفئـة : رياضــة   شارك

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