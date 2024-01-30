نهائي الكأس العسكرية لكرة القدم: تتويج فريق الناحية العسكرية الأولى

الجزائر- توج فريق الناحية العسكرية الأولى بكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم في طبعتها الـ51 بعد فوزه على نظيره من القوات البرية بضربات الجزاء (5-4)، (تعادل 0-0 بعد الوقت الإضافي) في اللقاء النهائي الذي جرى يوم الثلاثاء بملعب مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية، الشهيد "مسعود بوجريو" ببن عكنون (الجزائر العاصمة).

و كان رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, قد أشرف على انطلاق اللقاء النهائي.

و كان في استقبال رئيس الجمهورية بالمنصة الشرفية لملعب المركب الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, والوزير الأول نذير العرباوي.

و لدى وصول رئيس الجمهورية للمركز كان في استقباله الفريق أول السعيد شنقريحة، أين استمع الى النشيد الوطني وقدمت له التحية الشرفية من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

و بالمناسبة حيا رئيس الجمهورية مستقبليه, كل من الفريق أول, قائد الحرس الجمهوري، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى و رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس مصلحة الرياضات العسكرية.

بعدها تابع الرئيس تبون بالقاعة الشرفية للمركب الرياضي وبحضور أعضاء من الحكومة ومستشارين برئاسة الجمهورية إلى جانب مديرين ورؤساء مصالح مركزية لوزارة الدفاع وأركان الجيش الوطني الشعبي عرضا شاملا حول الرياضات العسكرية قدمه العميد رئيس مصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

كما تابع رئيس الجمهورية رفقة الحضور فيلما قصيرا حول هذا المركز ونتائج الرياضيين العسكريين المتألقين خلال الموسم الرياضي من انتاج مديرية الاعلام والاتصال.