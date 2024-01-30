كرة القدم داخل القاعة/كأس إفريقيا للأمم-2024 : المدرب بن عمروش يستدعي 15 لاعبا لمباراة ليبيا

التشكيلة الوطنية التي يشرف عليها المدرب نور الدين بن عمروش, كثفت من تحضيراتها بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة), بخوضها لحصتين تدريبيتين في اليوم.

و استعدادا لهذا الموعد الهام, استدعى الناخب الوطني 15 لاعبا للتنقل إلى مصراتة الليبية لمواجهة المنتخب الليبي.

و لن يكون اللاعب سكندر سي شائب الذي وصل لمقر التربص و هو يعاني من إصابة, حاضرا في هذه المباراة حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم داخل القاعة على موقعها الرسمي.

وستكون الرحلة نحو مدينة مصراتة في الصباح الباكر ليوم الاربعاء (31 يناير) لخوض مباراة الذهاب يوم السبت 3 فبراير (سا 00ر19 ) , بينما تقام مباراة الإياب بالجزائر يوم السبت 10 فبراير المقبل بالجزائر.

و يتأهل الفائز في المباراتين للمرحلة النهائية للمنافسة القارية التي ستجرى في شهر أبريل المقبل ببلد سيتم تعيينه لاحقا بعد اعتذار الموزمبيق عن تنظيمها.

و ستكون مهمة "الخضر" صعبة للغاية امام الفريق الليبي الذى توج باللقب القاري في نسخة 2008 كما احتل المركز الرابع في النسخة الأخيرة التي جرت عام 2020 بالمغرب عقب انهزامه في المباراة الترتيبية أمام أنغولا.

و استعدادا لهذا الموعد, أجرت التشكيلة الجزائرية تربصا ما بين 10 و 18 ديسمبر الفارط تخللته مباراتان وديتان بقاعة حرشة حسان (الجزائر) أمام جمهورية الدومينيكان فازت بهما بنتيجة (8-2 و 5-2).

و يشارك 13 بلدا في المرحلة التصفوية الأخيرة لكأس إفريقيا للأمم-2024 لكرة القدم داخل القاعة.

و تم إعفاء منتخبات مصر و أنغولا و المغرب من الدور التصفوي الأخير و تأهلها مباشرة للمرحلة النهائية كونها الأحسن تصنيفا.

و تلعب المنتخبات 10 المتبقية، الدور التصفوي الأخير (ذهابا و إيابا) بخروج المنهزم لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة لتلتحق بذلك بمنتخبات مصر وأنغولا و المغرب في المرحلة النهائية التي ستعرف مشاركة ثمانية منتخبات فقط.

قائمة اللاعبين المستدعين:

سمير تفاف - على دحماني - محمد بن ضيف الله - سليم مزياني - عبد الحق جبراني - سفيان مجاهد - عبد الرؤوف جلول - عمار بسة - بومدين بن صابر - عز الدين تكجراد - ماتيو حماد - أمين بن شريف - وليد بتركي - سفيان أحمد قاضي - و سيم سي شايب.

فيما يلي برنامج الدور التصفوي الأخير: