الشطرنج/بطولة إفريقيا 2024: تتويج الجزائري براهمي لمين باللقب ببجاية

وتمكن براهمي لمين من فرض سيطرته على المنافسة وتحقيق 8 انتصارات فيما عاد المركزان الثاني والثالث لكل من التونسي عمر جميلة ب5ر6 نقاط والجزائري خليل بن غرابي ب6 نقاط.

وتميزت هذه التظاهرة الدولية التي جرت وفق النظام السويسري من تسع جولات بوتيرة ساعة ونصف مع إضافة ثلاثين ثانية لكل نقلة بمستوى فني "مقبول" وظروف تنظيمية جيدة حسب الحكم الرئيسي للمنافسة تبتي مروان.

ومن خلال هذه المنافسة الإفريقية تأهل اللاعب براهمي لمين إلى بطولة كأس العالم فردي التي سوف يحدد تاريخ ومكان إجراءها لاحقا.

وعرفت هذه التظاهرة الرياضية الفكرية المنظمة على مدار خمسة أيام من طرف الرابطة الولائية للشطرنج بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للعبة تحت رعاية الاتحادية الإفريقية للشطرنج مشاركة 25 لاعبا يمثلون منتخبات كل من الجزائر وموريتانيا وتونس والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.