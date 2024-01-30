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الشطرنج/بطولة إفريقيا 2024: تتويج الجزائري براهمي لمين باللقب ببجاية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 15:18     الفئـة : رياضــة
الشطرنج/بطولة إفريقيا 2024: تتويج الجزائري براهمي لمين باللقب ببجاية

وهران - توج اللاعب الجزائري براهمي لمين بلقب البطولة إفريقيا فدري (منطقة 4.1) التي اختتمت فعالياتها سهرة الاثنين بقصر الأميرة ببلدية أوقاس بولاية بجاية.

وتمكن براهمي لمين من فرض سيطرته على المنافسة وتحقيق 8 انتصارات فيما عاد المركزان الثاني والثالث لكل من التونسي عمر جميلة ب5ر6 نقاط والجزائري خليل بن غرابي ب6 نقاط.

وتميزت هذه التظاهرة الدولية التي جرت وفق النظام السويسري من تسع جولات بوتيرة ساعة ونصف مع إضافة ثلاثين ثانية لكل نقلة بمستوى فني "مقبول" وظروف تنظيمية جيدة حسب الحكم الرئيسي للمنافسة تبتي مروان.

ومن خلال هذه المنافسة الإفريقية تأهل اللاعب براهمي لمين إلى بطولة كأس العالم فردي التي سوف يحدد تاريخ ومكان إجراءها لاحقا.

وعرفت هذه التظاهرة الرياضية الفكرية المنظمة على مدار خمسة أيام من طرف الرابطة الولائية للشطرنج بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للعبة تحت رعاية الاتحادية الإفريقية للشطرنج مشاركة 25 لاعبا يمثلون منتخبات كل من الجزائر وموريتانيا وتونس والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 30 جانفي 2024 16:55
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الشطرنج/بطولة إفريقيا 2024: تتويج الجزائري براهمي لمين باللقب ببجاية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 15:18     الفئـة : رياضــة   شارك

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