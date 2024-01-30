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كرة الطاولة- بطولة شمال افريقيا : مشاركة 10 لاعبين جزائريين في موعد تونس لاقتطاع تذاكر مؤهلة الى بطولة افريقيا بإثيوبيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 14:07     الفئـة : رياضــة

الجزائر - يشارك 10 لاعبين جزائريين ( أكابر- فردي وحسب الفرق) في بطولة شمال افريقيا لكرة الطاولة المقررة من 4 الى7 فبراير المقبل برداس ( تونس) بطموح  اقتطاع اكبر عدد ممكن من التذاكر المؤهلة الى بطولة افريقيا- 2024  للعبة بإثيوبيا, شهر اكتوبر, حسبما أفادت به الاتحادية الجزائرية للعبة وأوضح المدير الفني الوطني للهيئة الفيديرالية, شريف درقاوي في تصريح ل"واج": " بهدف اقتطاع اكبر عدد من التأشيرات المؤهلة الى بطولة افريقيا لكرة الطاولة المقررة  بإثيوبيا , شهر اكتوبر المقبل, حضرنا مجموعة متكونة من 10 لاعبين ( 5  رجال و 5 سيدات ) للمشاركة من 4 الى7 فبراير  المقبل في بطولة شمال افريقيا برداس التونسية ".

واضاف  المسؤول الفني ان الاتحادية " تطمح الى تأهيل عدد كبير من اللاعبين رجالا وسيدات (فردي) الى بطولة افريقيا بإثيوبيا ,علما ان الثمانية الاوائل يضمنون مشاركتهم فيها , بالإضافة الى هدف اخر يتمثل في تحسين الترتيب الافريقي ايضا في الفردي مشيرا الى ان اللاعب مهدي بولوسة الذي يعد من بين ال80 الاوائل في العالم , متأهل مباشرة الى الموعد القاري".

اما في مسابقة حسب الفرق, فالجزائر , متأهلة مباشرة الى بطولة افريقيا باعتبارها تحوز على ترتيب لابأس به  في اخر بطولة افريقية وكذلك في الترتيب العالمي حسب الفرق, لدى الرجال والسيدات".

واشار نفس المسؤول الى ان الموعد القاري, سيعرف مشاركة  5 دول من شمال افريقيا وهي  بالإضافة الى الجزائر, تونس, المغرب, ليبيا , مصر و احتمالا موريتانيا.

وبعد هذه المحطة , ستكون التشكيلة الوطنية على موعد مع منافسات الدورة الدولية المفتوحة للشباب " كونتنبر" الخاصة بالفئات العمرية, من اقل من 11 سنة الى اقل من 19 سنة المقررة من 23 الى 26 فبراير ايضا بمدينة رداس (تونس) , بمشاركة 10 عناصر - لدى الجنسين في الفردي والزوجي - مختلط.

ويمثل موعد تونس بالنسبة للعناصر الوطنية , محطة اعدادية للمشاركة في البطولة الافريقية للشباب المبرمجة من 15 الى 17 يوليو ببتسوانا و المؤهلة الى بطولة العالم - 2024 للفئة بالبحرين.

كما تطمح النخبة الوطنية - من خلال مشاركتها في هذا الاستحقاق- الى الحفاظ  على اللقب الافريقي المتوجة به سنة 2023 بالمغرب بالنسبة لفئة اقل من 19 سنة والذي بفضله تأهل ممثلو الجزائر الى بطولة العالم شهر نوفمبر الماضي بسلوفينيا- 2023 ,حسب نفس المسؤول.

ومن المنتظر ان تعرف مسابقة تونس الخاصة بأصناف الشباب, "مستوى فنيا عاليا وهي فرصة مواتية لاكتساب المزيد من الخبرة فضلا عن تحسين الترتيب العالمي" , كما قال درقاوي.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة الطاولة- بطولة شمال افريقيا : مشاركة 10 لاعبين جزائريين في موعد تونس لاقتطاع تذاكر مؤهلة الى بطولة افريقيا بإثيوبيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 14:07     الفئـة : رياضــة   شارك

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