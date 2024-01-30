منتخب الرأس الأخضر يفوز على موريتانيا 1-0 ويتأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية   

أبيدجان - تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعد فوزه على منتخب موريتانيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الإثنين على ملعب "فيليكس هوفويت بواني" لحساب الدور ثمن نهائي للمنافسة القارية.

جاء هدف منتخب الرأس الأخضر واللقاء من ضربة جزاء في وقت قاتل سجلها اللاعب ريان مينديز في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز الثمين، حجز منتخب الرأس الأخضر مقعده في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، ليكرر ما فعله في نسخة البطولة القارية عام 2013 بجنوب إفريقيا.

وكان منتخب الرأس الأخضر الملقب بـ "القروش الزرقاء" قد بلغ الدور ثمن نهائي بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما تأهل منتخب موريتانيا إلى الدور ذاته ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بدور المجموعات.

وأصبح الرأس الأخضر المنتخب الخامس الذي يبلغ الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2023، بعد كل من "أنجولا ونيجيريا وغينيا والكونغو الديمقراطية".