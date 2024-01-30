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كأس افريقيا للأمم 2023 (الدور ثمن النهائي) : داربي واعد بين مالي وبوركينافاسو

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 08:00     الفئـة : رياضــة
كأس افريقيا للأمم 2023 (الدور ثمن النهائي) : داربي واعد بين مالي وبوركينافاسو

كورهوغو (كوت ديفوار) - يواجه منتخب مالي لكرة القدم نظيره و جاره البوركينابي يوم غد الثلاثاء على الساعة  00ر18  بملعب أمادو غون كوليبالي، كورهوغو، في درابي قوي يعد بالكثير من الاثارة و الحماس لحساب الدور ثمن نهائي لكأس إفريقيا للأمم 2023 .

بعد اقترابه سابقا من التتويج باللقب في عام 2013، سيتطلع منتخب بوركينافاسو، الذي احتل المركز الثاني خلف أنغولا في المجموعة الرابعة إلى المضي قُدما في المنافسة على الرغم من بدايته الصعبة في دور المجموعات.

كان طريق "الخيول" إلى ثمن نهائي المنافسة صعبا، حيث فاز أشبال المدرب، هوبيرت فيلود، بنتيجة 1-0 في المباراة الأولى على موريتانيا، ثم تعادلوا بنتيجة 2-2 أمام الجزائر في المباراة الثانية.

و شهدت المباراة الأخيرة لبوركينافاسو في دور المجموعات خسارة أمام أنغولا بنتيجة 2-0، الأمر الذي جعلهم يتأهلون إلى دور خروج المغلوب في المركز الثاني بـ 4 نقاط.

من جهتها ارتقت مالي إلى مستوى التوقعات، بعد احتلالها المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.

و فاز منتخب "النسور" على جنوب افريقيا بنتيجة 2-0 في المباراة الأولى، ثم تعادل في المباراتين الثانية والثالثة، أمام تونس (1-1) وناميبيا (0-0).

يشارك كل من منتخبي بوركينافاسو ومالي للمرة الثالثة عشرة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم. و خسر كلا البلدين نهائي  المنافسة مرة واحدة.

و خرجت بوركينافاسو خلال مشاركتها في 12 نسخة السابقة، من دور المجموعات 8 مرات، ووصلت إلى نصف النهائي 4 مرات، بما في ذلك خسارتها النهائي سنة 2013 (0-1 نيجيريا).

و تشارك مالي للمرة التاسعة على التوالي في كأس إفريقيا للأمم. لم يلعب أي منتخب على الإطلاق مباريات مثل مالي في المنافسة من دون الفوز باللقب (54 مباراة). أفضل نتيجة حققتها مالي تعود إلى عام 1972، عندما خسرت النهائي بنتيجة 3-2 أمام الكونغو.

آخر تعديل على الإثنين, 29 جانفي 2024 20:04
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كأس افريقيا للأمم 2023 (الدور ثمن النهائي) : داربي واعد بين مالي وبوركينافاسو
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 08:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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