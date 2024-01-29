إبراز أهمية التحول الرقمي في مواكبة متطلبات العصرنة

وأوضح الوزير لدى تدخله في أشغال اللقاء الأول حول رهانات الشباب و المجتمع المدني في التحول الرقمي الذي ينظم ضمن مخطط العمل المشترك بين المجلس الأعلى للشباب و المرصد الوطني للمجتمع المدني, أن "التحول الرقمي ضروري لمواكبة متطلبات العصرنة في مجال التكنولوجيات الحديثة والتي تتطلبها عدة قطاعات من بينها قطاع الشباب والرياضة، حيث تم خلال السنوات الأربع الأخيرة تجسيد عدة تطبيقات ومنصات رقمية وفق رؤية إستراتيجية".

من جهته, أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب, مصطفى حيداوي, أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تجسيدا لالتزامات السلطات العمومية بخصوص الرقمنة و استعمال التكنولوجيات الحديثة في تسيير الشأن العام، وهو ما من شأنه - كما قال - "تحقيق الشفافية".

و أضاف السيد حيداوي أن عديد القطاعات انخرطت في هذا المسعى من أجل تحسين البنية الرقمية في الجزائر، مؤكدا أن استحداث المحافظة السامية للرقمنة يعد "إجراء هاما اتخذه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لإعطاء دفع أحسن للتحول الرقمي في الجزائر".

وأبرز رئيس المجلس الأعلى للشباب ضرورة تكثيف الجهود من أجل رسم رؤية واضحة ينخرط فيها الجميع وخاصة الشباب و المجتمع المدني لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، مؤكدا على أهمية انخراط المواطن في تحقيق المواطنة الرقمية.

و بدوره, أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, نور الدين بن براهم, في تدخله أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى يكمن في تعزيز قدرات المجتمع المدني و الشباب من خلال التدريب و التكوين لضمان التحول الرقمي.

وأبرز ذات المتدخل أهمية التحول الرقمي في تحسين الخدمات العمومية المقدمة في مختلف القطاعات و خاصة تطوير التبادل الإقتصادي, مؤكدا أن المجتمع المدني هو على موعد هام لمرافقة التحول الرقمي و استعمال التكنولوجيات.

كما أكد السيد بن براهم أهمية الإتفاقية المبرمة بين المرصد الوطني للمجتمع المدني و المجلس الأعلى للشباب في ضمان مرافقة التحول الرقمي من خلال محوري التكوين و التحسيس حول مختلف التحديات.

وينظم اللقاء الأول حول رهانات الشباب و المجتمع المدني في التحول الرقمي ضمن مخطط العمل المشترك بين المجلس الأعلى للشباب و المرصد الوطني للمجتمع المدني.

و يشارك في هذا اللقاء الذي تحتضنه جامعة أمين العقال الحاج موسى آق أخاموك, ممثلون عن القطاعات الحكومية والهيئات الرسمية و المجتمع المدني و المؤسسات الإقتصادية ذات الصلة بالتحول الرقمي إلى جانب الشباب حاملي مشاريع رقمية، حسب المنظمين.

و تشمل محاور اللقاء جلسة تفاعلية حول مساهمة الشباب و المجتمع المدني في التحول الرقمي بالإضافة إلى تنظيم معرض خاص بالشباب حاملي المشاريع و الجمعيات ذات الخبرة في مجال الرقمنة.

و تنظم ضمن ذات الأشغال ورشات تكوينية لفائدة المشاركين حول موضوعات أساسيات الرقمنة والهوية الرقمية وحماية البيانات الشخصية و أخلاقيات استعمال الوسائل الرقمية.