Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة الطاولة-الدورة الدولية للنجوم الشباب: مشاركة متوقعة ل 117 لاعبا من 21 دولة في موعد تونس

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 18:21     الفئـة : رياضــة

تونس - يشارك 117 لاعبا يمثلون 21 دولة في منافسات الدورة الدولية للنجوم الشباب لكرة الطاولة المزمع تنظيمها من 31 يناير إلى 4 فبراير القادم بالقاعة الرياضية متعددة الرياضات برادس (تونس)، حسبما  أعلنته يوم الإثنين الجامعة التونسية للعبة.

و يكون الاستحقاق الرياضي الخاص بفئة الشباب, متبوعا ببطولة شمال افريقيا للأكابر المقررة من 5 الى 7 فيفري المقبل والدورة الدولية للشباب من 23 الى 26 من نفس الشهر بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس, كما افاد نفس المصدر.

و اكد مسؤولو  الجامعة التونسية لكرة الطاولة انه "يتوقع  ان تعرف المسابقات الثلاث وخاصة المتعلقة منها بأصناف الشباب, مستوى فنيا عاليا خصوصا في ظل مشاركة أفضل اللاعبين ذوي التصنيف العالمي المتقدم" ,مشيرين الى أنها "تمثل فرصة مواتية لاكتساب المزيد من الخبرة فضلا عن تحسين الترتيب العالمي".

 

قائمة الدول المشاركة وعدد الرياضيين:

الدورة الدولية للنجوم الشباب (من 31  يناير الى 4 فيفري 2024):

عدد الرياضيين: 117 (64 ذكورا و53 اناثا)

عدد الدول المشاركة (21)

 

بطولة شمال افريقيا للأكابر (من 5 الى 7 فبراير 2024)

عدد الرياضيين: 48 ( 32 ذكورا و32 اناثا)

عدد الدول المشاركة (4)

 

الدورة الدولية للشباب (من 23 الى 26 فبراير 2024)

عدد الرياضيين : 247 ( 164 ذكورا و83 اناثا)

عدد الدول المشاركة (26).

آخر تعديل على الإثنين, 29 جانفي 2024 18:35
كلـمات مفتـاحيــة :
كرة الطاولة-الدورة الدولية للنجوم الشباب: مشاركة متوقعة ل 117 لاعبا من 21 دولة في موعد تونس
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 18:21     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.29

الرئيس التونسي: قمة ايطاليا-افريقيا تجري بفكر جديد يقوم على التعامل مع افريقيا بمنطق…

24.01.29

وهران: عرض مسرحية "الخطوة الأخيرة" للمسرح الوطني المحترف للجمهورية الصحراوية

24.01.29

وزيرة الثقافة والفنون تستقبل المدير الاقليمي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم…

24.01.29

العدوان على غزة: 700 ألف إصابة بأمراض معدية وجلدية بين النازحين

24.01.29

القمة الإيطالية-الافريقية: الجزائر تسعى لتجسيد شراكات ملموسة لتعزيز الأمن والانتقال…

24.01.29

غزة: الاحتلال الصهيوني ارتكب 14 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.24

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

24.01.24

السيد عطاف يستقبل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

24.01.25

السيد بوغالي يستقبل أعضاء مكتب الشبكة البرلمانية للشباب

24.01.24

السيد عطاف يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بنيويورك

24.01.25

وزير الاتصال يناقش الشبكة الرمضانية مع المديرين العامين للإذاعة والتلفزيون

24.01.24

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش جمهورية سيراليون