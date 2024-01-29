كرة الطاولة-الدورة الدولية للنجوم الشباب: مشاركة متوقعة ل 117 لاعبا من 21 دولة في موعد تونس

تونس - يشارك 117 لاعبا يمثلون 21 دولة في منافسات الدورة الدولية للنجوم الشباب لكرة الطاولة المزمع تنظيمها من 31 يناير إلى 4 فبراير القادم بالقاعة الرياضية متعددة الرياضات برادس (تونس)، حسبما أعلنته يوم الإثنين الجامعة التونسية للعبة.

و يكون الاستحقاق الرياضي الخاص بفئة الشباب, متبوعا ببطولة شمال افريقيا للأكابر المقررة من 5 الى 7 فيفري المقبل والدورة الدولية للشباب من 23 الى 26 من نفس الشهر بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس, كما افاد نفس المصدر.

و اكد مسؤولو الجامعة التونسية لكرة الطاولة انه "يتوقع ان تعرف المسابقات الثلاث وخاصة المتعلقة منها بأصناف الشباب, مستوى فنيا عاليا خصوصا في ظل مشاركة أفضل اللاعبين ذوي التصنيف العالمي المتقدم" ,مشيرين الى أنها "تمثل فرصة مواتية لاكتساب المزيد من الخبرة فضلا عن تحسين الترتيب العالمي".

قائمة الدول المشاركة وعدد الرياضيين:

الدورة الدولية للنجوم الشباب (من 31 يناير الى 4 فيفري 2024):

عدد الرياضيين: 117 (64 ذكورا و53 اناثا)

عدد الدول المشاركة (21)

بطولة شمال افريقيا للأكابر (من 5 الى 7 فبراير 2024)

عدد الرياضيين: 48 ( 32 ذكورا و32 اناثا)

عدد الدول المشاركة (4)

الدورة الدولية للشباب (من 23 الى 26 فبراير 2024)

عدد الرياضيين : 247 ( 164 ذكورا و83 اناثا)

عدد الدول المشاركة (26).