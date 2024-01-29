الكرة الطائرة جلوس (بطولة إفريقيا المؤهلة للألعاب البرالمبية-2024): الجزائر تفتتح المنافسة أمام رواندا يوم غد

الجزائر - سيستهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة (جلوس) لذوي الإحتياجات الخاصة، مشاركته في بطولة إفريقيا للأمم (رجال وسيدات) بلاغوس (29 يناير-3 فبراير)، المؤهلة للألعاب البرالمبية (باريس 2024)، يوم غد الثلاثاء (00ر10) بمواجهة رواندا، لحساب الدور الأول للمجموع الثانية التي يتواجد فيها أيضا منتخب ليبيا، لكن مع غياب منتخب زمبابوي الذي كان قد أعلن حضوره.

بعدها, سيواجه أشبال المدرب الوطني عبدالقادر كفيف في اليوم الموالي (الاربعاء 00ر17), منتخب ليبيا, على أن تختتم مباريات المجموعة الثانية بلقاء روندا بليبيا (يوم الخميس الفاتح من فبراير 00ر15).

و بعد اللقاءات التي ستجري بين مختلف المنتخبات في المجموعة, يتأهل الاول والثاني إلى نصف النهائي, بينما يشارك الثالث في المباراة الترتيبية من أجل المرتبة الخامسة والسادسة.

و في المجموعة الاولى, سيواجه منتخب مصر (المرشح الاكبر للتويج باللقب القاري ونائب بط العالم في شهر نوفمبر المنصرم, يوم غد الثلاثاء المغرب, على أن يعطي منتخب نيجيريا (البلد المضيف) ضربة انطلاق البطولة القارية مساء اليوم الاثنين بمواجهة منتخب كينيا. وتتكون المجموعة الاولى من الأربعة منتخبات التي تم سردها.

هذا ستلعب مباريات نصف النهائي للبطولة الافريقية للكرة الطائرة جلوس يوم الجمعة 2 فبراير بمواجهة صاحب الصف الاول في المجموعة الاولى بالثاني بالمجموعة الثانية وصاحب المركز الاول في الفوج الاول مع الثاني في الفوج الاول.

أما يوم السبت 3 فبراير وهو ختام البطولة فخصص لإجراء المقابلة الترتيبية من أجل المركز الثالث ونهائي الرجال والسيدات.

و ستسمح دورة لاغوس للمتوج بلقبها من احراز التأشيرة الوحيدة المخصصة لإفريقيا,- وفي حالة بلوغ المنتخب المصري نهائي البطولة وهو الذي حسم تأشيرة تأهله لموعد باريس بفضل احتلاله للمركز الثاني في كأس العالم بالقاهرة (نوفمبر)- فان البطاقة التأهل الافريقية ستمنح آليا للمنتخب الذي سينشط النهائي.

و بالنسبة للمنتخب الجزائري, فإن المدرب الوطني عبد القادر كفيف يبقى "متفائلا ", مؤكدا ان مجموعته كلها "حماس وإرادة" لتقديم مردود جيد والدفاع عن حظوظها في اقتطاع تأشيرة التأهل للموعد الشبه اولمبي.

و بهذا الخصوص, اوضح المدرب عبد القادر كفيف قائلا: " الفريق متفائل بشكل كبير ومتحمس جدا للعب حظوظه كاملة من اجل اقتناص تأشيرة التأهل الى دورة الالعاب البرالمبية-2024, التي ستكون - حال تحققها- تاريخية بالنسبة للمنتخب الوطني", مضيفا " نعلم جيدا صعوبة المهمة في ظل تواجد منتخبات قوية من شاكلة مصر (نائب بطل العالم) و رواندا (صاحبة المركز التاسع في نفس المنافسة) ومنتخبات اخرى لا نملك عنها اي معلومة".

و بالنسبة لدورة السيدات فتشارك فيها منتخبات (رواندا ونيجيريا وكينيا) ليتأهل منتخبا واحدا إلى الموعد البرالمبي.

و قد اختار الناخب الوطني 11 لاعبا للدفاع عن حظوظ المنتخب في البطولة الافريقية بنيجيريا-2024 وهم: حاج لعريبي, عبد القادر بوكفحة, خليفة بوسيف, مكي بلجيلالي, زين مغاهدي, صوفيان مسعودي, خليفة بنالفة, مصطفى عيسى عمور, قابلي قاسم, موسى بن ختم الله, لزهر قطاف.

و فيما يلي برنامج البطولة الافريقية بتوقيت الجزائر):

المجموعة الثانية:

الثلاثاء 30 يناير 2024 : الجزائر - رواندا (00ر10)

الاربعاء 31 يناير 2024: الجزائر - ليبيا (00ر17)

الخميس 1 فبراير 2024: رواندا - ليبيا (00ر15)

غياب زمبابوي عن الدورة والمجموعة.

المجموعة الاولى:

الاثنين 29 يناير 2024 : نيجيريا - كينيا

الثلاثاء 30 يناير 2024 : مصر - المغرب (15ر16)

الاربعاء 31 يناير 2024: نيجيريا - المغرب (15ر10) و مصر - كينيا (00ر15)

الخميس 1 فبراير 2024: مصر - نيجيريا (15ر10) و كينيا - المغرب (00ر17)

الجمعة 2 فبراير 2024:

المقابلة الترتيبية من أجل الصف 5 و 6: ثالث المجموعة الاولى - ثالث المجموعة الثانية

الدور نصف النهائي: أول المجموعة الاولى - ثاني المجموعة الثانية (00ر15) وأول المجموعة الثانية-ثاني المجموعة الاولى (00ر17)

السبت 3 فبراير 2024:

اللقاء الترتيبي من أجل المرتبة الثالثة (00ر10)

اللقاء النهائي (سيدات) (00ر16)

اللقاء النهائي (رجال) (30ر17).