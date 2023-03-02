كأس آسيا 2023 لكرة القدم: المنتخب الأردني يقلب الطاولة على نظيرة العراقي 3 -2 ويبلغ الدور ربع النهائي

الدوحة - بلغ المنتخب الأردني لكرة القدم الدور ربع النهائي من كأس آسيا قطر 2023 بعدما قلب الطاولة على نظيره العراقي (3-2) يوم الإثنين، في اللقاء المثير الذي جرى بملعب خليفة الدولي في الدور ثمن النهائي من البطولة.

و شهدت المباراة إثارة كبيرة خصوصا في الوقت بدل الضائع، عندما قلب المنتخب الأردني تأخره بهدفين لهدف إلى فوز مسجلا هدفين في الرمق الأخير من الوقت بدل الضائع.

و سجل للمنتخب الأردني كل من يزن النعيمات في الدقيقة (45+1) ويزن العرب في الدقيقة (90+5) ونزار الرشدان في الدقيقة (90+7) ، وسجل للمنتخب العراقي كل من: سعد ناطق في الدقيقة ( 66 ) وأيمن حسين في الدقيقة (76) .

و ضرب المنتخب الأردني في الدور ربع النهائي، موعدا مع منتخب طاجيكستان الذي بلغ الدور ذاته بعدما تجاوز نظيره الإماراتي بركلات الترجيح (5 - 3 ) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.