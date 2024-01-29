ألعاب القوى/ملتقى لور داخل القاعة: الجزائري تريكي يحرز المرتبة الثالثة في الوثب الثلاثي

باريس - حل العداء الجزائري، ياسر محمد طاهر تريكي في المرتبة الثالثة في مسابقة الوثب الثلاثي، ضمن فعاليات ملتقى ألعاب القوى الدولي لور داخل القاعة التي جرى يوم الأحد بفال دو رويل بفرنسا.

و واجه تريكي منافسة قوية من طرف خاصة, بطلي العالم في الهواء الطلق وداخل القاعة, تواليا البوركينابي هيغاس فابريس زانغو والكوبي لازارو مارتيناز.

و توج زانغو بالمسابقة, بقفزة قدرها 15ر17م, امام مارتيناز (81ر16م) وتريكي ب66ر16م , الذي حل في الصف الثالث.

و تعد هذه المنافسة الرسمية الاولى لتريكي خلال السنة الجديدة 2024 وبإمكان تحسين مستواه مع مرور الوقت و الملتقيات.

من جهته, فاز المختص في المسافات نصف الطويلة, الجزائري ميلود لعرج, بنهائي المجموعة "ب" لسباق 400م مسجلا توقيتا قدره 99: 47ثا, امام الفرنسيين, توماني كوليبالي (نادي مونتغرون) واموري غيار (كاين اتلتيك كلوب), في المرتبة الثانية والثالثة تواليا بتوقيت35: 48 ثا و 92: 48 ثا.