كرة القدم /المديرية الفنية الوطنية : اللجنة التقنية الوطنية ستمثل قوة اقتراح للمكتب الفيدرالي

الجزائر - أكد المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، عامر منسول، أن اللجنة التقنية الوطنية التي نصبت مؤخرا ستمثل قوة اقتراح للمكتب الفيدرالي ولن تكتفي بالدور الاستشاري، في سبيل إيجاد الحلول الناجعة لمشروع النهوض بالكرة الوطنية.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الاثنين بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، أفاد عامر منسول الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة التقنية الوطنية أن "هذه اللجنة لن تكتفي بدور استشاري فقط، بل نسعى أن تكون لجنة خبراء وقوة اقتراح التي ستقدم كل الأفكار والتصورات التي ستجود بها عقول الخبراء من خلال لجان مصغرة والتي ستختص كل منها بمحور معين، حيث ستصاغ على شكل اقتراحات تقدم للمكتب الفيدرالي من أجل المصادقة عليها و توثيقها لتعتمد كحلول في المشروع الرياضي"

وأضاف: "لا يمكن أن نصل الى الحلول دون الاستعانة بالخبراء واللاعبين الدوليين السابقين الذين يمتلكون الخبرة الميدانية والتحصيل العلمي في سبيل تقديم إضافة للكرة الوطنية وسيكون الباب مفتوحا امام هؤلاء لإثراء المشهد الكروي، ناهيك عن عمل أعضاء تشكيلة اللجنة الوطنية التي ينص عليها القانون المحدد للصفات والمهام والوظائف المنوطة بها".

و وفق القرار 03-70 قام رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، في 12 ديسمبر 2023 بتنصيب رئيس اللجنة وأعضائها تقيدا بالمرسوم التنفيذي 14-330 المنظم لتنظيم وسير الاتحادات الرياضية الوطنية.

وبخصوص تشكيلة أعضاء اللجنة التقنية الوطنية أفاد التقني عامر منسول أنها "تضم المدراء التقنيين الجهويين والمدراء التقنيين الولائيين ومدربي مختلف المنتخبات الوطنية المدراء المنهجيين في المديرية الفنية الوطنية، المدراء التقنيين الرياضيين للأندية المحترفة"، وفق ما تنص عليه اللوائح.

وفي الأخير كشف المدير الفني الوطني أن أعضاء اللجنة التقنية الوطنية التي اعتبرها "مكسبا هاما للكرة المحلية"، سيجتمعون لأول مرة بداية شهر مارس المقبل.