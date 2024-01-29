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دورة غراند سلام بباريس: مشاركة اربعة مصارعين جزائريين في موعد فرنسا

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 15:47     الفئـة : رياضــة

الجزائر - يمثل الجزائر, أربعة مصارعين (رجال وسيدات) في الدورة الدولية " غراند سلام" بباريس, في الفترة من 2 الى 4 فبراير المقبل بالعاصمة الفرنسية , حسبما اعلنه اليوم الاثنين المنظمون.

ويتعلق الامر بدريس مسعود ( -73 كلغ) , مصطفى ياسر بوعمار ( -100كلغ) عند الرجال وامينة بلقاضي (-63كلغ) وصونيا اصلاح (+78كلغ), لدى السيدات.

ويشارك المصارعون الجزائريون في هذه الدورة , بهدف جمع اكبر عدد من النقاط , لتحسين تصنيفهم الاولمبي , سيما بالنسبة لدريس مسعود وامينة بلقاضي المتواجدان حاليا في وضعية مريحة.

وسيتعرف ممثلو الجزائر على منافسيهم في هذا الموعد الرياضي العالمي, يوم الفاتح فبراير, عقب عملية الوزن وسحب القرعة.

ويشارك في هذه المنافسة الهامة التي تسمح بحصد نقاط مؤهلة الى اولمبياد باريس, حوالي 667 مصارعا (388 رجال و179 سيدات), يمثلون 111 بلدا , من القارات الخمس.

وتعتبر فرنسا الاكثر تمثيلا في الدورة ب56 مصارعا ( 28 رجال و28 سيدات), بينما ستكون بلدان مثل النيجر , نيكارغوا, البيرو وجزر موريس , حاضرة بمصارع واحد فقط .

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دورة غراند سلام بباريس: مشاركة اربعة مصارعين جزائريين في موعد فرنسا
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 15:47     الفئـة : رياضــة   شارك

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