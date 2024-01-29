المهرجان الدولي للشطرنج بمدينة جدة السعودية: تتويج الجزائري حدوش محمد في اختصاص الخاطف

وهران - توج الأستاذ الجزائري حدوش محمد بلقب المهرجان الدولي للشطرنج في اختصاص الخاطف الذي اختتم اليوم الاثنين بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

و تمكن حدوش محمد من احتلال المركز الأول في هذه المنافسة بمجموع 6 نقاط متقدما على اليمني بشير القديمي والإسباني بيلون فرديريكو.

واكتفى اللاعب الجزائري الثاني المشارك في هذه التظاهرة عمران عبد الله بالمركز 20 في الخاطف واختصاص الكلاسيكي الذي عرف تتويج اللاعبة روضة عيسى السركال من الإمارات العربية المتحدة.

وتميزت هذه المنافسة التي نظمت وفق النظام السويسري بوتيرة تسع جولات بوتيرة اللعب السريع بمستوى "عالي" حسب ممثل التحكيم الجزائري في التظاهرة عدنان نسلة.