المهرجان الدولي للشطرنج بمدينة جدة السعودية: تتويج الجزائري حدوش محمد في اختصاص الخاطف

و تمكن حدوش محمد من احتلال المركز الأول في هذه المنافسة بمجموع 6 نقاط متقدما على اليمني بشير القديمي والإسباني بيلون فرديريكو.
واكتفى اللاعب الجزائري الثاني المشارك في هذه التظاهرة عمران عبد الله بالمركز 20 في الخاطف واختصاص الكلاسيكي الذي عرف تتويج اللاعبة روضة عيسى السركال من الإمارات العربية المتحدة.
وتميزت هذه المنافسة التي نظمت وفق النظام السويسري بوتيرة تسع جولات بوتيرة اللعب السريع بمستوى "عالي" حسب ممثل التحكيم الجزائري في التظاهرة عدنان نسلة.
وعرف هذا المهرجان في الرياضة الفكرية المنظم على مدار خمسة أيام من طرف وكالة "غو مكة" للسياحة والأسفار تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج مشاركة أزيد من 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 دولة في اختصاصي اللعب الخاطف والكلاسيكي.