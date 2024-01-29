كرة اليد/ الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024: المنتخب الوطني الجزائري يتعرف على منافسيه

بازل (سويسرا) - يشارك المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد (اكابر ذكور) , المنهزم امام نظيره المصري بنتيجة (29- 21) في نهائي بطولة افريقيا للأمم (2024), شهر مارس المقبل في دورة تأهيلية لأولمبياد باريس 2024 .

فبعد حسم ستة (6) منتخبات لتأشيرة تأهلها للموعد الاولمبي (باريس 2024), لا يزال التنافس قائم على ستة مقاعد اخرى متبقية سيتم التنافس عليها شهر مارس المقبل, من خلال تنظيم ثلاث دورات تأهيلية مقررة في الفترة الممتدة من 14 الى 17 من ذات الشهر .

وفي الوقت الذي اقتطع فيه المنتخب المصري تأشيرة المشاركة في اولمبياد 2024 بصفته بطلا لأفريقيا (2024) , سيشارك المنتخب الوطني الجزائري (المركز الثاني) والمنتخب التونسي(المركز الثالث) المشاركة في الدورة التأهيلية المقررة لشهر مارس المقبل بفضل احتلالهما للمركزين الثاني و الثالث في البطولة القارية.

وسيكون المنتخب الوطني بقيادة المدرب فاروق دهيلي طرفا في الدورة التأهيلية رقم"2" التي تضم كذلك منتخبات المانيا و كرواتيا و النمسا.

و بهذا الخصوص اوضحت الاتحادية الدولية للكرة الصغيرة, ان مقابلات هذه الدورات التأهيلية, ستقام في الفترة ما بين 14 و 17 مارس المقبل في مدن سيتم تحديدها في الايام القليلة المقبلة.

وسيقتطع صاحبا المركزين الاول و الثاني في هذه الدورات الثلاث التي تقام في شكل بطولة مصغرة, تأشيرة مشاركتهما في العرس الاولمبي بباريس 2024 .

وفيما يلي تركيبة المجموعات المنشطة للدورات التأهيلية الثلاث لأولمبياد باريس 2024 :

-- الدورة (1): اسبانيا , سلوفينيا, البحرين , البرازيل

-- الدورة (2): المانيا , كرواتيا , الجزائر , النمسا

-- الدورة (3): النرويج و المجر, البرتغال , تونس .