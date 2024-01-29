فلاحة: إعادة فتح أسواق الماشية تدريجيا مع مواصلة مراقبة الحمى القلاعية

الجزائر - قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالتنسيق مع الولاة، السماح بإعادة فتح أسواق الماشية تدريجيا، مع اتخاذ تدابير تخص الحفاظ على نظام المراقبة والوقاية والمكافحة ضد مرض الحمى القلاعية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان الوزارة.

وأكدت الوزارة انه "بعد تسجيل نسبة عالية للتلقيح ضد مرض الحمى القلاعية على المستوى الوطني، و التي تجاوزت91 بالمائة"، قررت، بالتنسيق مع الولاة، "السماح بإعادة فتح أسواق الماشية تدريجيا، مع الحفاظ على نظام المراقبة والوقاية والمكافحة ضد هذا المرض"، موضحة ان العملية تتم بناء على تقييم الوضع من طرف الولاة وبالتنسيق مع المفتشيات البيطرية بالولاية.

ومع ذلك، تظل اليقظة قائمة وسارية، حيث أن جميع الأطراف المعنية بمراقبة ومكافحة هذا المرض مدعوة إلى مواصلة التطبيق الصارم للتدابير المتخذة في هذا المجال، من أجل حماية الثروة الحيوانية الوطنية، يضيف البيان.

ولهذا الغرض اتخذت، تضيف الوزارة، عدة تدابير من بينها الحفاظ على نظام مراقبة حركة الحيوانات باشتراط شهادات التنقل الصحية والتلقيح ضد مرض الحمى القلاعية لحركة الحيوانات المعرضة للمرض، وتعزيز الرقابة البيطرية وإقامة نظام أمني متواجد مع الفرق البيطرية المتدخلة خلال ساعات فتح أسواق المواشي، مع اشتراط شهادة التلقيح والشهادة الصحية لتنقل الماشية على المربين والتجار قبل دخول الحيوانات على مستوى هذه الأسواق.