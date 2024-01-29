فلاحة: إعادة فتح أسواق الماشية تدريجيا مع مواصلة مراقبة الحمى القلاعية

وأكدت الوزارة انه "بعد تسجيل نسبة عالية للتلقيح ضد مرض الحمى القلاعية على المستوى الوطني، و التي تجاوزت91 بالمائة"، قررت، بالتنسيق مع الولاة، "السماح بإعادة فتح أسواق الماشية تدريجيا، مع الحفاظ على نظام المراقبة والوقاية والمكافحة ضد هذا المرض"، موضحة ان العملية تتم بناء على تقييم الوضع من طرف الولاة وبالتنسيق مع المفتشيات البيطرية بالولاية.
ومع ذلك، تظل اليقظة قائمة وسارية، حيث أن جميع الأطراف المعنية بمراقبة ومكافحة هذا المرض مدعوة إلى مواصلة التطبيق الصارم للتدابير المتخذة في هذا المجال، من أجل حماية الثروة الحيوانية الوطنية، يضيف البيان.
ولهذا الغرض اتخذت، تضيف الوزارة، عدة تدابير من بينها الحفاظ على نظام مراقبة حركة الحيوانات باشتراط شهادات التنقل الصحية والتلقيح ضد مرض الحمى القلاعية لحركة الحيوانات المعرضة للمرض، وتعزيز الرقابة البيطرية وإقامة نظام أمني متواجد مع الفرق البيطرية المتدخلة خلال ساعات فتح أسواق المواشي، مع اشتراط شهادة التلقيح والشهادة الصحية لتنقل الماشية على المربين والتجار قبل دخول الحيوانات على مستوى هذه الأسواق.
وتتعلق التدابير المتخذة ايضا بمنع دخول الحيوانات غير الملقحة إلى أسواق المواشي مع وجوب تلقيحها قبل ردها، وعلى الفرق البيطرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض و ضمان تطبيق نظام تطهير صارم داخل هذه الأسواق وفي محيطها، تضيف الوزارة مؤكدة على وجوب تطهير جميع المركبات قبل وبعد الخروج من هذه الأسواق و مواصلة أنشطة اللجان الولائية لليقظة ورصد ومكافحة مرض الحمى القلاعية.