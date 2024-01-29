الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر يفوز على نجم مقرة (3-1) ويرتقي لمركز الوصافة

الجزائر - فاز فريق اتحاد الجزائر على حساب الضيف نجم مقرة بنتيجة (3-1، الشوط الاول 1-0)، يوم الأحد بملعب 5 جويلية بالعاصمة، في ختام الجولة الخامسة عشرة و الأخيرة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، التي جرت مبارياتها يومي الجمعة والسبت.

وسجل أهداف الاتحاد كل من جحنيط (33) و رضواني (62 ض.ج) و مريلي (68)، فيما وقع الهدف الوحيد للنجم، المهاجم بورحلة في (د 67).

وعلى إثر هذه النتيجة، يرتقي نادي "سوسطارة" الى المركز الثاني بـ26 نقطة مناصفة مع نادي بارادو، في الوقت الذي يبقى فيه "المقاروة" في الصف الـ12 برصيد 17ن.

ومعلوم أن الاتحاد يبقى منقوصا من لقاء أمام شباب قسنطينة، والمبرمج ليوم الأربعاء 31 يناير بملعب 5 جويلية بالعاصمة ابتداء من (00ر19).

وفيما يلي النتائج الكاملة للجولة 15 :

الجمعة :

اتحاد خنشلة - نادي بارادو 1 - 2

وفاق سطيف - شباب قسنطينة 2 - 1

مولودية وهران - مولودية الجزائر 0 - 2

السبت :

نجم بن عكنون - مولودية البيض 1 - 1

شبيبة القبائل - اتحاد سوف 3 - 2

اتحاد بسكرة - جمعية الشلف 2 - 0

شباب بلوزداد - شبيبة الساورة 3 - 1

الأحد :

اتحاد الجزائر - نجم

مقرة 3 - 1

الترتيب ن ل

مولودية الجزائر 36 15 اتحاد الجزائر 26 14

--. نادي بارادو 26 15

شباب بلوزداد 25 13 وفاق سطيف 24 15 اتحاد خنشلة 23 15 شبيبة الساورة 22 15

--. شبيبة القبائل 22 15

شباب قسنطينة 21 14

--. اتحاد بسكرة 21 15