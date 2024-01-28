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جيدو/الجائزة الكبرى للبرتغال: الجزائرية صونيا اصلاح تحرز البرونزية

  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 17:50     الفئـة : رياضــة
جيدو/الجائزة الكبرى للبرتغال: الجزائرية صونيا اصلاح تحرز البرونزية

لشبونة - أحرزت المصارعة  الجزائرية صونيا اصلاح (+78كلغ) الميدالية البرونزية في الجائزة الكبرى للبرتغال للجيدو التي اختتمت اليوم الاحد بمدينةدوديفيلاس, عقب  خسارتها في نصف النهائي امام اليابانية ميكي ميكينوكي.

بعد إعفائها من الدور الاول, واجهت اصلاح في الدور الثاني, نظيرتها الكازاخية كاميلا بيرليكاش (المعفية من الدور الاول) لتفوز عليها وتلاقي الفينزويلية امرنتا فينير دانيتا التي فازت عليها في نصف نهائي المجموعة الرابعة.

وفي نهائي المجموعة, فازت ممثلة الجزائر على الاسترالية سيدني اندروي, لتتأهل الى نصف نهائي الدورة ككل وتلاقي اليابانية ميكي ميكينوكي التي تفوقت عليها.

وفي موعد البرتغال, حضرت الجزائر بثلاثة مصارعين, بهدف حصد نقاط اضافية تؤهلهم الى الالعاب الاولمبية بباريس-2024.

والمصارعان الاخران هما, امينة بلقاضي (-63 كلغ) ودريس مسعود (-73 كلغ), اللذين اقصيا مبكرا من المنافسات, تواليا في الدورين الثاني والثالث.

وبدأت المصارعة الجزائرية, امينة بلقاضي (المجموعة 4) الدورة مباشرة في الدور الثاني, بملاقاة  المنغولية غانغييش بولد التي اقصت بدورها الامريكية حنا مارتن في الدورالاول.

وخرجت بلقاضي من المنافسة في لقائها الاول , فيما فاز دريس مسعود ( معفى من الدور الاول) على الالماني الكسندر برند  غابلار , قبل ان يتعثر في الدور الثالث امام الروسي  دانيل لافرونتاف.

ويشارك في منافسات الجائزة الكبرى-المنظمة من 26 الى28 يناير بمدينة دوديفيلاس-, 624 مصارعا (344 رجال و280 سيدات) , يمثلون 90 بلدا من خمس قارات.

آخر تعديل على الأحد, 28 جانفي 2024 18:44
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جيدو/الجائزة الكبرى للبرتغال: الجزائرية صونيا اصلاح تحرز البرونزية
  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 17:50     الفئـة : رياضــة   شارك

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