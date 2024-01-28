كأس افريقيا للامم 2023: المنتخب النيجيري يتأهل لربع النهائي بتغلبه على نظيره الكاميروني بثنائية

أبيدجان - تأهل المنتخب النيجيري إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره الكاميروني 2 ـ صفر في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت في ثاني مباريات الدور ثمن النهائي.

وأحرز هدفي نيجيريا اللاعب أديمولا لقمان في الدقيقتين 36 و 90.

وكانت نيجيريا الفائزة باللقب الإفريقي ثلاث مرات قد تأهلت إلى الدور ثمن النهائي بعد أن احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى من دور المجموعات برصيد سبع نقاط ..فيما احتلت الكاميرون الفائزة باللقب الإفريقي خمس مرات المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط.

وبات المنتخب النيجيري ثاني المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعد منتخب أنغولا الذي حجز بطاقة التأهل الأولى إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على منتخب نامبيا 3 ـ صفر في وقت سابق من اليوم.

وتقام غدا الأحد مبارتان ضمن الدور ثمن النهائي فيلتقي في الأولى منتخبا غينيا الاستوائية مع نظيره الغيني.. ثم يواجه المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب الافريقي سبع مرات مع منتخب جمهورية الكونغو.