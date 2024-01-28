الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينفرد بالمركز الثالث واتحاد سوف يواصل "الغرق"

الجزائر - انفرد فريق شباب بلوزداد بالمرتبة الثالثة لبطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، بعد فوزه على الضيف شبيبة الساورة بنتيجة (3-1)، مساء يوم السبت لحساب الجولة الخامسة عشرة و الأخيرة لمرحلة الذهاب، التي انطلقت أمس الجمعة وتختتم يوم غد الأحد، في الوقت الذي تتعقد فيه وضعية فريق اتحاد سوف الذي بات "يغرق" في ذيل الترتيب، إثر تلقيه لخسارة جديدة على يد شبيبة القبائل (2-3).

وفي لقاء سيطر فيه حامل لقب البطولة الوطنية على المجريات، لم يترك زملاء القائد شعيب كداد فرصة استقبالهم لشبيبة الساورة، ليحققوا عليه الفوز (3-1)، مما يسمح لهم بالانفراد بالمركز الثالث رافعين رصيدهم الى 25 نقطة، وبخطوة وحيدة فقط عن الملاحق، علما أن الشباب ما يزال منقوصا من مقابلتين، أما أبناء الجنوب، فيتراجعون الى الرتبة الثامنة بـ22 نقطة.

من جهتها، قلبت شبيبة القبائل تأخرها الى انتصار على الزائر، اتحاد سوف، بنتيجة (3-2)، وهو الفوز الذي من شأنه أن يبعث نوعا من الثقة في النفس للتشكيلة سيما بعد إقالة المدرب البرتغالي روي آلمايدا، في انتظار تعيين مسؤول جديد على العارضة الفنية.

هذا الفوز ورغم صعوبته إلا أنه يسمح للنادي "القبائلي" بالقفز الى الصف السابع بمجموع 22 نقطة، فيما تتواصل معاناة الفريق "السوفي" في ذيل الترتيب بأربع نقاط فقط، الأمر الذي يجعل مهمته في تحقيق البقاء تتعقد أكثر فأكثر.كما استغل اتحاد بسكرة فرصة استقباله للضيف أولمبي الشلف ليتغلب عليه بثنائية نظيفة، على الرغم من مواصلة الفريق للقاء بعشرة لاعبين اثر طرد المدافع عادل لخضاري (58).

هذه النتيجة تسمح لأبناء "الزيبان" بالالتحاق بشباب قسنطينة في الصف العاشر بحصيلة 21 نقطة، على عكس "الشلفاوة" الذين يتراجعون في الترتيب وتحديدا الى الصف الـ13 برصيد 16 نقطة.

وفي لقاء آخر، ضيع نجم بن عكنون فوزا كان في المتناول، عندما تعثر على أرضه امام الضيف مولودية البيض (1-1)، فبعدما سجل هدف التقدم دقيقة فقط من البداية، تلقى هدفا "قاتلا" في آخر لحظات المقابلة.

ورغم التعثر، إلا أن النادي العاصمي يغادر لأول مرة منطقة الخطر، محتلا الصف الـ14 برصيد 10 نقاط، في الوقت الذي ينفرد فيه "نسور الهضاب" بالمرتبة الـ11 رافعين رصيدهم الى 18 نقطة.

وفي مباريات أمس الجمعة، واصل المتصدر، مولودية الجزائر بسط سيطرته، عندما عاد بالفوز خارج الديار على مولودية وهران (2-0)، وهو ما يسمح له برفع حصيلته من النقاط الى 36 نقطة وبفارق عشر خطوات عن أقرب ملاحقيه.

هذه الهزيمة المسجلة بعقر الديار، تجعل المولودية "الوهرانية" تتراجع الى منطقة السقوط وتحديدا في المركز 15 بـ9 نقاط، وهو ما يدخل الفريق في أزمة حقيقية، خصوصا عقب إقالة المدرب خير الدين ماضوي، مما جعل الأنصار يدقون ناقوس الخطر مطالبين الفريق بالاستفاقة قبل فوات الأوان.

كما عاد المطارد، نادي بارادو، بفوز ثمين خارج القواعد على ميدان اتحاد خنشلة (2-1)، وهو ما يمنح مركز الوصافة لـ"الباك" بـ26 نقطة، بينما يتراجع "الخناشلة" إلى المركز السادس بـ23 نقطة رفقة اتحاد الجزائر المنقوص من مباراتين.

وفي سطيف، تمكن الوفاق من الفوز ب"داربي" الشرق، على حساب شباب قسنطينة (2-1). وهو الانتصار الذي يمنح "النسر الأسود" المرتبة الرابعة بـ24 نقطة، أما "السنافر" فقد كلفتهم هذه الهزيمة التدحرج الى الصف التاسع بحصيلة 21ن.

وتختتم هذه الجولة، يوم غد الأحد بإجراء لقاء اتحاد الجزائر أمام نجم مقرة، بملعب 5 جويلية بالعاصمة على (00ر18).