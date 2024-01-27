بطولة إفريقيا للأمم 2024/رجال/الدور النهائي: تتويج المنتخب المصري أمام نظيره الجزائري

الجزائر - توج المنتخب المصري لكرة اليد (رجال) بلقب بطولة إفريقيا للأمم 2024 لكرة اليد, بفوزه على نظيره الجزائري بنتيجة (29-21), الشوط الأول (17-10) في نهائي النسخة السادسة والعشرين الجارية بمصر (17 - 27 يناير).

بهذا الفوز, يحصد "الفراعنة" أمام جمهورهم, لقبهم التاسع في تاريخهم و الثالث على التوالي, وهو اللقب الذي يمنحهم شرف تمثيل القارة السمراء في أولمبياد-2024 بباريس في الصيف المقبل.

أما المنتخب الجزائري, الذي يكفيه فخرا, بالعودة للواجهة بعد عشرية كاملة من الغياب, فقد حقق الهدف المسطر بالتأهل إلى مونديال-2025, كما سيشارك في الدورة التأهيلية الأخيرة للموعد الاولمبي المبرمجة في شهر مارس المقبل.

هذه الهزيمة هي الأولى للسباعي الجزائري في الدورة بعد خمسة انتصارات أمام على التوالي : الغابون (31-27) و ليبيا (34-19) و المغرب (30-23 ) في الدور الأول و جمهورية الكونغو الديمقراطية (36-23) في الدور ربع النهائي, و الرأس الأخضر (32-26) في الدور نصف النهائي.

و نشط زملاء المخضرم, مسعود بركوس اليوم السبت, مباراتهم النهائية الرابعة عشرة منذ الأولى عام 1981 بتونس, كما توجوا بلقبهم السابع و الأخير في دورة 2014 بالجزائر على حساب تونس (25-21).

للتذكير, نشط المنتخبان خمس مباريات نهائية, توج خلالها المنتخب الجزائري بلقبين (1987- 1989) بينما نالت مصر ثلاثة ألقاب في دورات 1991 و 2000 و 2024, و اللتين نظمتا بصيغة بطولة.

و بلغت مصر المحطة الأخيرة للنسخة 26 على حساب تونس (30-25) بينما عبرت الجزائر عقبة الرأس الأخضر, منشط نهائي-2022 ب (32-26).

و في وقت سابق من اليوم, تغلبت تونس على الرأس الأخضر بنتيجة (35-28) في مباراة ترتيبية لنيل المركز الثالث.

ويتأهل المنتخب المصري مباشرة إلى دورة الألعاب الاولمبية القادمة بباريس 2024, فيما تلعب الجزائر و تونس الدورة التأهيلية الأخيرة للموعد الاولمبي.

و ستمثل منتخبات مصر و الجزائر تونس والرأس الأخضر و غينيا القارة الإفريقية في مونديال 2025 المقرر في كرواتيا و الدانمارك و النرويج.

نتائج مباريات يوم السبت:

المباراة الترتيبية من أجل نيل المركز الثالث:

تونس- الرأس الأخضر (35-28)

المباراة النهائية:

مصر - الجزائر (29-21)

الترتيب النهائي للطبعة ال 26

الجزائر فيما يلي الترتيب النهائي لبطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد في نسختها ال 26 الجارية بالقاهرة (مصر) من 17 إلى 27 يناير 2024 :

1 . مصر

2 . الجزائر

3 . تونس

4 . الرأس الأخضر

5 . غينيا

6 . ج. الكونغو الديمقراطية

7 . المغرب

8 . أنغولا

9 . نيجيريا

الكاميرون الغابون

12 . ليبيا

13 . الكونغو

رواندا

15 . كينيا

16 . زامبيا .

السجل الكامل للمنافسة بعد تتويج مصر بالنسخة ال 26

الجزائر - السجل الكامل لبطولة إفريقيا للأمم في كرة اليد (رجال), (كان-2022) بعد نهائي النسخة الـ 26 للمنافسة بالقاهرة (17 - 27 يناير 2024) بين المنتخبين الجزائري و المصري (21-29) اليوم السبت :

الدورة الأولى (1974) بتونس (تونس)

تونس 2. الكاميرون 3. السنغال

الدورة الثانية (1976) بالجزائر

تونس 2. مصر 3. الجزائر

الدورة الثالثة (1979) ببرازافيل (الكونغو)

تونس 2. مصر 3. الجزائر

الدورة الرابعة (1981) بتونس (تونس)

الجزائر 2. كوت ديفوار 3. تونس

الدورة الخامسة (1983) بالقاهرة (مصر)

الجزائر 2. الكونغو 3. تونس

الدورة السادسة (1985) بلواندا (أنغولا)

الجزائر 2. مصر 3. تونس

الدورة السابعة (1987) بالرباط (المغرب):

الجزائر 2. مصر 3.تونس

الدورة الثامنة (1989) بالجزائر:

الجزائر 2. مصر 3. تونس

الدورة التاسعة (1991) بالقاهرة (مصر):

مصر 2 .الجزائر 3 . تونس

الدورة العاشرة (1992) بياموسوكرو (كوت ديفوار):

مصر 2. تونس 3. الجزائر

الدورة الحادية عشرة (1994) بتونس (تونس)

:

تونس 2. الجزائر 3. مصر

الدورة الثانية عشرة (1996) بكوتونو (البنين):

الجزائر 2. تونس 3. مصر

الدورة الثالثة عشرة (1998) بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا):

تونس 2. الجزائر 3. مصر

الدورة الرابعة عشرة (2000) بالجزائر:

مصر 2. الجزائر 3. تونس

الدورة الخامسة عشرة (2002) بالدار البيضاء (المغرب):

تونس 2. الجزائر 3. مصر

الدورة السادسة عشرة (2004) بالقاهرة (مصر):

1.مصر 2. تونس 3. انغولا

الدورة السابعة عشرة (2006) بتونس (تونس):

1.تونس 2. مصر 3. المغرب

الدورة الثامنة عشرة (2008) بلواندا (أنغولا):

مصر 2. تونس 3. الجزائر

الدورة التاسعة عشرة (2010) بالقاهرة (مصر):

تونس 2. مصر 3. الجزائر

الدورة العشرون (2012) بالرباط و سلا (المغرب):

تونس 2. الجزائر 3. مصر

الدورة الواحدة والعشرون (2014) بالجزائر:

الجزائر 2. تونس 3. مصر.

الدورة الثانية والعشرون (2016) بمصر:

مصر 2. تونس 3. أنغولا

الدورة الثالثة والعشرون (2018) بالغابون:

تونس 2. مصر. .3. الجزائر

الدورة الرابعة والعشرون (2020) بتونس:

مصر 2. تونس 3. الجزائر

الدورة الخامسة والعشرون (2022) بالقاهرة (مصر) :

مصر 2. الرأس الأخضر 3. المغرب

الدورة السادسة والعشرون (2024) بالقاهرة (مصر) :

مصر 2. الجزائر 3. تونس .

النتائج الفنية للنهائيات العشرة الأخيرة

الجزائر - النتائج الفنية للمباريات النهائية العشرة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم في كرة اليد (رجال), بعد فوز مصر امام الجزائر بنتيجة (29-21) اليوم السبت بالقاهرة في نهائي النسخة ال26 :

السنة البلد المنظم الفائز/المنهزم النتيجة

2024: مصر مصر - الجزائر (29-21)

2022: مصر مصر - الرأس الأخضر (37-25)

2020 : تونس مصر - تونس (27-23)

2018: الغابون تونس - مصر (26-24)

2016: مصر مصر - تونس (21-19)

2014 - الجزائر الجزائر- تونس (25-21)

2012 - المغرب تونس - الجزائر (23-21)

2010 - مصر تونس - مصر (24-21)

2008 - أنغولا مصر - تونس (27-25)

2006 - تونس تونس - مصر (26-21) .