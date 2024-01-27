بطولة إفريقيا للأمم 2024/رجال/الدور النهائي: تتويج المنتخب المصري أمام نظيره الجزائري

بهذا الفوز, يحصد "الفراعنة" أمام جمهورهم, لقبهم التاسع في تاريخهم و الثالث على التوالي, وهو اللقب الذي يمنحهم شرف تمثيل القارة السمراء في أولمبياد-2024 بباريس في الصيف المقبل.
أما المنتخب الجزائري, الذي يكفيه فخرا, بالعودة للواجهة بعد عشرية كاملة من الغياب, فقد حقق الهدف المسطر بالتأهل إلى مونديال-2025, كما سيشارك في الدورة التأهيلية الأخيرة للموعد الاولمبي المبرمجة في شهر مارس المقبل.
هذه الهزيمة هي الأولى للسباعي الجزائري في الدورة بعد خمسة انتصارات أمام على التوالي : الغابون (31-27) و ليبيا (34-19) و المغرب (30-23 ) في الدور الأول و جمهورية الكونغو الديمقراطية (36-23) في الدور ربع النهائي, و الرأس الأخضر (32-26) في الدور نصف النهائي.
و نشط زملاء المخضرم, مسعود بركوس اليوم السبت, مباراتهم النهائية الرابعة عشرة منذ الأولى عام 1981 بتونس, كما توجوا بلقبهم السابع و الأخير في دورة 2014 بالجزائر على حساب تونس (25-21).
للتذكير, نشط المنتخبان خمس مباريات نهائية, توج خلالها المنتخب الجزائري بلقبين (1987- 1989) بينما نالت مصر ثلاثة ألقاب في دورات 1991 و 2000 و 2024, و اللتين نظمتا بصيغة بطولة.
و بلغت مصر المحطة الأخيرة للنسخة 26 على حساب تونس (30-25) بينما عبرت الجزائر عقبة الرأس الأخضر, منشط نهائي-2022 ب (32-26).
و في وقت سابق من اليوم, تغلبت تونس على الرأس الأخضر بنتيجة (35-28) في مباراة ترتيبية لنيل المركز الثالث.
ويتأهل المنتخب المصري مباشرة إلى دورة الألعاب الاولمبية القادمة بباريس 2024, فيما تلعب الجزائر و تونس الدورة التأهيلية الأخيرة للموعد الاولمبي.
و ستمثل منتخبات مصر و الجزائر تونس والرأس الأخضر و غينيا القارة الإفريقية في مونديال 2025 المقرر في كرواتيا و الدانمارك و النرويج.
نتائج مباريات يوم السبت:
المباراة الترتيبية من أجل نيل المركز الثالث:
تونس- الرأس الأخضر (35-28)
المباراة النهائية:
مصر - الجزائر (29-21)
الترتيب النهائي للطبعة ال 26
الجزائر فيما يلي الترتيب النهائي لبطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد في نسختها ال 26 الجارية بالقاهرة (مصر) من 17 إلى 27 يناير 2024 :
1 . مصر
2 . الجزائر
3 . تونس
4 . الرأس الأخضر
5 . غينيا
6 . ج. الكونغو الديمقراطية
7 . المغرب
8 . أنغولا
9 . نيجيريا
- الكاميرون
- الغابون
12 . ليبيا
13 . الكونغو
- رواندا
15 . كينيا
16 . زامبيا .
السجل الكامل للمنافسة بعد تتويج مصر بالنسخة ال 26
الجزائر - السجل الكامل لبطولة إفريقيا للأمم في كرة اليد (رجال), (كان-2022) بعد نهائي النسخة الـ 26 للمنافسة بالقاهرة (17 - 27 يناير 2024) بين المنتخبين الجزائري و المصري (21-29) اليوم السبت :
الدورة الأولى (1974) بتونس (تونس)
- تونس 2. الكاميرون 3. السنغال
الدورة الثانية (1976) بالجزائر
- تونس 2. مصر 3. الجزائر
الدورة الثالثة (1979) ببرازافيل (الكونغو)
- تونس 2. مصر 3. الجزائر
الدورة الرابعة (1981) بتونس (تونس)
- الجزائر 2. كوت ديفوار 3. تونس
الدورة الخامسة (1983) بالقاهرة (مصر)
- الجزائر 2. الكونغو 3. تونس
الدورة السادسة (1985) بلواندا (أنغولا)
- الجزائر 2. مصر 3. تونس
الدورة السابعة (1987) بالرباط (المغرب):
- الجزائر 2. مصر 3.تونس
الدورة الثامنة (1989) بالجزائر:
- الجزائر 2. مصر 3. تونس
الدورة التاسعة (1991) بالقاهرة (مصر):
- مصر 2 .الجزائر 3 . تونس
الدورة العاشرة (1992) بياموسوكرو (كوت ديفوار):
- مصر 2. تونس 3. الجزائر
الدورة الحادية عشرة (1994) بتونس (تونس)
:
- تونس 2. الجزائر 3. مصر
الدورة الثانية عشرة (1996) بكوتونو (البنين):
- الجزائر 2. تونس 3. مصر
الدورة الثالثة عشرة (1998) بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا):
- تونس 2. الجزائر 3. مصر
الدورة الرابعة عشرة (2000) بالجزائر:
- مصر 2. الجزائر 3. تونس
الدورة الخامسة عشرة (2002) بالدار البيضاء (المغرب):
- تونس 2. الجزائر 3. مصر
الدورة السادسة عشرة (2004) بالقاهرة (مصر):
1.مصر 2. تونس 3. انغولا
الدورة السابعة عشرة (2006) بتونس (تونس):
1.تونس 2. مصر 3. المغرب
الدورة الثامنة عشرة (2008) بلواندا (أنغولا):
- مصر 2. تونس 3. الجزائر
الدورة التاسعة عشرة (2010) بالقاهرة (مصر):
- تونس 2. مصر 3. الجزائر
الدورة العشرون (2012) بالرباط و سلا (المغرب):
- تونس 2. الجزائر 3. مصر
الدورة الواحدة والعشرون (2014) بالجزائر:
- الجزائر 2. تونس 3. مصر.
الدورة الثانية والعشرون (2016) بمصر:
- مصر 2. تونس 3. أنغولا
الدورة الثالثة والعشرون (2018) بالغابون:
- تونس 2. مصر. .3. الجزائر
الدورة الرابعة والعشرون (2020) بتونس:
- مصر 2. تونس 3. الجزائر
الدورة الخامسة والعشرون (2022) بالقاهرة (مصر) :
- مصر 2. الرأس الأخضر 3. المغرب
الدورة السادسة والعشرون (2024) بالقاهرة (مصر) :
- مصر 2. الجزائر 3. تونس .
النتائج الفنية للنهائيات العشرة الأخيرة
الجزائر - النتائج الفنية للمباريات النهائية العشرة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم في كرة اليد (رجال), بعد فوز مصر امام الجزائر بنتيجة (29-21) اليوم السبت بالقاهرة في نهائي النسخة ال26 :
السنة البلد المنظم الفائز/المنهزم النتيجة
2024: مصر مصر - الجزائر (29-21)
2022: مصر مصر - الرأس الأخضر (37-25)
2020 : تونس مصر - تونس (27-23)
2018: الغابون تونس - مصر (26-24)
2016: مصر مصر - تونس (21-19)
2014 - الجزائر الجزائر- تونس (25-21)
2012 - المغرب تونس - الجزائر (23-21)
2010 - مصر تونس - مصر (24-21)
2008 - أنغولا مصر - تونس (27-25)
2006 - تونس تونس - مصر (26-21) .