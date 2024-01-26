الرابطة الأولى: مولودية الجزائر تعزز صدارتها ونادي بارادو الوصيف الجديد

الجزائر - تميزت الجولة الخامسة عشرة للرابطة الأولى "موبيليس'' لكرة القدم، التي جرت دفعتها الاولى اليوم الجمعة بتحقيق الثلاثي مولودية الجزائر و نادي بارادو ووفاق سطيف، للفوز الذي يبقيه ضمن كوكبة الطليعة، بينما تتعقد أمور مولودية وهران التي لا زالت في منطقة الأندية المهددة بالسقوط.

و لعل أكبر مستفيد من هذه الجولة هو الرائد مولودية الجزائر الذي تمكن من العودة من ملعب أحمد زبانة بفوز أكثر من ثمين، يبقيه في المرتبة الأولى بفارق 10 نقط عن أقرب ملاحق نادي بارادو. و رغم الإصابة الخطيرة التي تلقاها اللاعب داو في الشوط الأول، تم على إثرها نقله الي المستشفى، إلا ان "العميد '' تمكن من تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق، بايازيد (د 64) و بلحران (د 85 ضد مرماه) .

بعد هذه الهزيمة المسجلة بعقر داره ، تبقى المولودية الوهرانية في المركز 14 بمجموع 9 نقاط رفقة نجم بن عكنون.

وكان نادي بارادو المستفيد الثاني من جولة اليوم بتسجيله لانتصار ثمين خارج قواعده و بالتحديد على ميدان اتحاد خنشلة الذي كان يشاطره المرتبة الثالثة. و تمكن الباك من قبل الطاولة في الشوط الثاني، بعد أن كان منهزما في المرحلة الأولى بهدف للغاني ماكسوال باكوه (د 30 من ضربة جزاء)، ليتولي تيتراوي تعديل النتيجة مباشرة مع استئناف الشوط الثاني (د 47). و في الوقت الذي كانت فيه المباراة سائرة نحو التعادل، فاجأ كوحيلي الجميع ليضيف هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع.

هذا الفوز يمنح مركز الوصافة للأكاديميين في انتظار استكمال مباريات هذه الجولة، بينما يتدحرج اتحاد خنشلة للمركز الرابع برصيد 23 رفقة اتحاد الجزائر الذي تنقصه مباراتان.

وفي سطيف، تمكن الوفاق من الفوز باللقاء المحلي لشرق البلاد على حساب شباب قسنطينة (2-1). و كان الفريق الزائر سباقا في افتتاح باب التسجيل بواسطة ربيعي (د 6)، قبل أن يتلقى هدفين متتاليين للوفاق من توقيع لحمري (د 12 ض.جزاء) و شيخي (د 30) و هو الفوز الذي يمنح "النسر الأسود" المرتبة الثالثة ب 26 نقطة، أما "السنافر" فقد كلفتهم هذه الهزيمة البقاء في وسط الترتيب والابتعاد عن المراتب المؤهلة لمنافسة قارية.

وستتواصل فعاليات هذه الجولة غدا السبت بإقامة أربع مباريات أهمها تلك التي تجمع حامل اللقب، شباب بلوزداد بشبيبة الساورة اللذين يتقاسمان حاليا نفس المرتبة الخامسة.

أما المباراة الأخيرة فبرمجت يوم الأحد حيث سيسعى اتحاد الجزائر الي تسجيل انتصار جديد ومواصلة مسيرته المظفرة والتطلع لخوض الأدوار الأولى، أمام نجم مقرة.