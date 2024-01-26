كرة السلة: المنتخب الجزائري يشارك في بطولة دولية بالدوحة في فبراير المقبل

الدوحة - يشارك المنتحب الجزائري لكرة السلة (رجال) في البطولة الدولية الودية، التي سينظمها الاتحاد القطري للعبة خلال الفترة بين 15 و18 فبراير المقبل، حسبما كشف عنه اليوم الجمعة المنظمون.

وأوضح سعدون صباح الكواري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة السلة، خلل مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن البطولة الدولية ستقام على قاعة لوسيل الدولية، وستضم ستة منتخبات، هي: قطر، السعودية، مصر، الجزائر، الأردن، والبحرين، لافتا إلى أنها تعد أولى مراحل إعداد المنتخب القطري لتصفيات بطولة آسيا 2025، وكذلك الترويج لكأس العالم 2027، التي ستقام في قطر.

وقد تم تقسيم المنتخبات العربية المشاركة في البطولة الدولية إلى مجموعتين، ضمت الأولى قطر والسعودية والجزائر، أما الثانية فضمت مصر والأردن والبحرين.

وسيخوض كل منتخب في البطولة مباراتين في مجموعته، ويتحدد على إثرها الترتيب، ومن ثم يخوض كل منتخب مباراة ثالثة ختامية، حيث يلتقي متصدرا المجموعتين معا في مباراة نهائية، وستلعب مباراة على المركز الثالث.