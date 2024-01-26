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كاس افريقيا للأمم 2023/ الجزائر: الخضر  ينهون الدورة في المركز ال18

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 19:27     الفئـة : رياضــة

أبيدجان - أنهى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، المقصى في الدور الاول لكاس افريقيا للأمم- 2023 ، الجارية حاليا بكوت ديفوار، مشاركته في الدورة ال 34 من الكان في المركز ال18.

وحقق الخضر  نتيجة التعادل في مباراتين، تواليا امام انغولا (1-1) وبوركينافاسو (2-2) مقابل خسارة ضد موريتانيا (0-1).

وسجلت التشكيلة الوطنية  ثلاثة أهداف وتلقت شباكها اربعة، خلال المقابلات الثلاث لمرحلة المجموعات لكاس افريقيا للأمم- 2023 .

وحلت غينيا بيساو ، في المرتبة ال24 والاخيرة  ب0 نقطة في ثلاث مباريات لعبتها.

 

الترتيب  من ال17 الى 24 :

                نقاط    لعب  فوز  تعادل   خسارة   له  عليه   فارق

 

  1. غانا 2 3     0    2        1      5    6    -1   
  2. الجزائر 2 3 0    2        1      3   4     -1

19- زامبيا   2       3     0    2        1      2   3     -1

  1. تونس 2 3     0    2        1       2   3    -1

21- الموزمبيق 2   2     0    2        1       4  7     -3

22- تنزانيا  2       3     0     2       1      1   4     -3

23- غامبيا  0       3     0    0        3      2   7     -5

24- غينيا بيساو0  3     0     0        3      2  7      -5 .

 

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كاس افريقيا للأمم 2023/ الجزائر: الخضر  ينهون الدورة في المركز ال18
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 19:27     الفئـة : رياضــة   شارك

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