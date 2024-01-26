كاس افريقيا للأمم 2023/ الجزائر: الخضر  ينهون الدورة في المركز ال18

وحقق الخضر نتيجة التعادل في مباراتين، تواليا امام انغولا (1-1) وبوركينافاسو (2-2) مقابل خسارة ضد موريتانيا (0-1).
وسجلت التشكيلة الوطنية ثلاثة أهداف وتلقت شباكها اربعة، خلال المقابلات الثلاث لمرحلة المجموعات لكاس افريقيا للأمم- 2023 .
وحلت غينيا بيساو ، في المرتبة ال24 والاخيرة ب0 نقطة في ثلاث مباريات لعبتها.
الترتيب من ال17 الى 24 :
نقاط لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق
- غانا 2 3 0 2 1 5 6 -1
- الجزائر 2 3 0 2 1 3 4 -1
19- زامبيا 2 3 0 2 1 2 3 -1
- تونس 2 3 0 2 1 2 3 -1
21- الموزمبيق 2 2 0 2 1 4 7 -3
22- تنزانيا 2 3 0 2 1 1 4 -3
23- غامبيا 0 3 0 0 3 2 7 -5
24- غينيا بيساو0 3 0 0 3 2 7 -5 .