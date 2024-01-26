جيدو/ الجائزة الكبرى للبرتغال: المصارعون الجزائريون يتعرفون على منافسيهم

لشبونة - تعرف المصارعون الجزائريون الثلاثة، المشاركون في منافسات الجائزة الكبرى بالبرتغال، دريس مسعود (-73 كلغ) والثنائي، امينة بلقاضي (-63 كلغ) وصونيا اصلاح (+78 كلغ) على منافسيهم، عقب عملية سحب القرعة التي جرت امس الخميس.

وعرفت المنافسة الدولية -التي يسعى خلالها المصارعون الى حصد نقاط اضافية تؤهلهم الى الالعاب الاولمبية بباريس - 2024 -، إعفاء ممثلي الجزائر من الدور الأول.

ويستهل دريس مسعود المنافسة ، ضمن المجموعة الثانية لفئة اقل من 73 كلغ ، بمواجهة الفائز من المنازلة التي تجمع الالماني الكسندر برند والايطالي اليساندرو مغناني.

من جهتها، تبدأ المصارعة الجزائرية ، امينة بلقاضي ( المجموعة 4) الدورة مباشرة في الدور الثاني ، بملاقاة الفائزة من اللقاء بين الامريكية حنا مارتن والمنغولية غانغييش بولد، فيما تتحدى صونيا اصلاح ( المجموعة 4) في الدور الثاني ، الكازاخية كاميلا بيرليكاش المعفية هي الاخرى من الدور الاول.

ويدخل المصارعون الجزائريون الثلاثة غمار المنافسة ، صباح يوم السبت، لحساب اليوم الثاني وما قبل الاخير للدورة ، حسب فئاتهم.

ويشارك في منافسات الجائزة الكبرى -المنظم من 26 الى28 يناير بمدينة دوديفيلاس- ، 624 مصارعا (344 رجال و280 سيدات) ، يمثلون 90 بلدا من خمس قارات.