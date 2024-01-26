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كانوي كياك/ الألعاب الاولمبية: كارول بوزيدي مصممة على إهداء الجزائر تأشيرة اولمبية رابعة  

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 18:01     الفئـة : رياضــة
كانوي كياك/ الألعاب الاولمبية: كارول بوزيدي مصممة على إهداء الجزائر تأشيرة اولمبية رابعة  

الجزائر - تشارك الجذافة الجزائرية كارول بوزيدي في منافسة دولية مهمة من 9 إلى 11 فبراير المقبل بجزيرة ريونيون، بهدف إهداء بلدها رابع تذكرة مؤهلة إلى الألعاب الاولمبية- 2024 .

وصرحت الدولية الجزائرية اليوم الجمعة للموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية للتجذيف والكانوي كياك:" طريق التأهل الى الاولمبياد طويل ، لكنني قطعت شوطا مهما  وفرضت نفسي كأول افريقية (الحصة الافريقية)، على الصعيد العالمي ويتوجب عليت الحفاظ على المركز للإبقاء على حظوظي في التأهل".

وتأهل رسميا إلى الاولمبياد الصيفية المقبلة، ثلاثة جزائريين آخرين وهم: سيد علي بودينة ، نهاد بن شادلي في التجذيف وابراهيم قندوز (كانوي كياك)، لدى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن اجل وضع آخر اللمسات على تحضيراتهم ، فضل الجذافان بودينة وبن شادلي إجراء استعداداتهما في مركز النخبة بنانت (فرنسا)، بينما اختار قندوز أحد مراكز النخبة بمدينة اشبيلية (اسبانيا).

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كانوي كياك/ الألعاب الاولمبية: كارول بوزيدي مصممة على إهداء الجزائر تأشيرة اولمبية رابعة  
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 18:01     الفئـة : رياضــة   شارك

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