بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد (رجال) الجزائر- مصر: عودة "الخضر" للواجهة بعد عشر سنوات من الغياب

الجزائر - يخوض المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) يوم غد السبت المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للأمم 2024 لكرة اليد أمام نظيره المصري في نهائي النسخة السادسة والعشرين الجارية بمصر (17 - 27 يناير) بشعار "رفع التحدي" بعد المشوار الرائع الذي أداه في ظروف استثنائية و العائد للواجهة بعد عشرية كاملة من الغياب.

وقد نجح السباعي الجزائري، في تفنيد كل التكهنات التي لم تكن في صالحه قبل انطلاق الدورة نظرا للظروف الصعبة التي مر بها خلال تحضيراته و تعيين المدرب الوطني فاروق دهيلي خلفا لصالح بوشكريو، قبل أسبوعين فقط من بداية المنافسة، و اكتفائه بتربصات قصيرة و متواضعة في قطر و تونس.

وسجل زملاء المخضرم، مسعود بركوس عودة قوية حيث سينشطون المباراة النهائية الرابعة عشرة في تاريخ كرة اليد الجزائرية، بعد عشر سنوات كاملة من آخر نهائي توج باللقب السابع و الأخير في دورة-2014 بالجزائر.

وسيكون نهائي يوم غد السبت، أمام العملاق المصري المتوج بثمانية ألقاب منها لقبان في الدورتين الأخيرتين (2020 - 2022) و الذي يسعى أمام جمهوره الي حصد اللقب التاسع و الثالث على التوالي، و الذي يمنحه في نفس الوقت تأشيرة أولمبياد-2024 بباريس، وهو الهدف الرئيسي للفراعنة.

وستكون مباراة الغد، العشرين في تاريخ البطولة الإفريقية بين الجزائر و مصر ما بين دورة 1983 و 2022. و يتقدم الفريق المصري ب 10 انتصارات مقابل 8 هزائم بينما انتهت المباراة الأخيرة بالتعادل (34-34) في دورة 2012 بالمغرب.

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ونشط المنتخبان أربع مباريات نهائية، توج خلالها المنتخب الجزائري بلقبين (1987- 1989) بينما نالت مصر لقبين في دورتي 1991 و 2000، و اللتين نظمتا بصيغة بطولة.

وتلاقى الفريقان في المربع الذهبي ست مرات والتي انتهت بالتعادل (3 انتصارات لكل منهما).

في الدورة الحالية، فاز الفريقان بكل مبارياتهما في الدور الأول (3) ثم الربع و نصف النهائي.

وبلغت مصر المحطة الأخيرة للنسخة 26 على حساب تونس (30-25) بينما عبرت الجزائر عقبة الرأس الأخضر، منشط نهائي-2022 ب (32-26). ويتأهل المتوج باللقب مباشرة إلى دورة الألعاب الاولمبية القادمة بباريس 2024، فيما يلعب منشط النهائي و صاحب المركز الثالث، الدورة التأهيلية الأخيرة للموعد الاولمبي.

أما المنتخبات المحتلة للمراكز الخمسة الأولى في الدورة فستمثل القارة الإفريقية في مونديال 2025 المقرر في كرواتيا و الدانمارك و النرويج.

برنامج يوم السبت 27 يناير:

المباراة الترتيبية من أجل نيل المركز الثالث:

(00ر15) تونس- الرأس الأخضر

المباراة النهائية:

(00ر17) مصر – الجزائر.

السجل الكامل للمنافسة قبل نهائي النسخة ال 26 بين الجزائر ومصر

الجزائر - السجل الكامل لبطولة إفريقيا للأمم في كرة اليد (رجال)، (كان-2022) قبل نهائي النسخة السادسة و العشرين للمنافسة بالقاهرة (17 - 27 يناير 2024) بين المنتخبين الجزائري و المصري المقررة يوم السبت (سا 00ر17):

الدورة الأولى (1974) بتونس (تونس)

تونس 2. الكاميرون 3. السنغال

الدورة الثانية (1976) بالجزائر

تونس 2. مصر 3. الجزائر

الدورة الثالثة (1979) ببرازافيل (الكونغو)

تونس 2. مصر 3. الجزائر

الدورة الرابعة (1981) بتونس (تونس)

الجزائر 2. كوت ديفوار 3. تونس

الدورة الخامسة (1983) بالقاهرة (مصر)

الجزائر 2. الكونغو 3. تونس

الدورة السادسة (1985) بلواندا (أنغولا)

الجزائر 2. مصر 3. تونس

الدورة السابعة (1987) بالرباط (المغرب):

الجزائر 2. مصر 3.تونس

الدورة الثامنة (1989) بالجزائر:

الجزائر 2. مصر 3. تونس

الدورة التاسعة (1991) بالقاهرة (مصر):

مصر 2 .الجزائر 3 . تونس

الدورة العاشرة (1992) بياموسوكرو (كوت ديفوار):

مصر 2. تونس 3. الجزائر

الدورة ال

حادية عشرة (1994) بتونس (تونس):

تونس 2. الجزائر 3. مصر

الدورة الثانية عشرة (1996) بكوتونو (البنين):

الجزائر 2. تونس 3. مصر

الدورة الثالثة عشرة (1998) بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا):

تونس 2. الجزائر 3. مصر

الدورة الرابعة عشرة (2000) بالجزائر:

مصر 2. الجزائر 3. تونس

الدورة الخامسة عشرة (2002) بالدار البيضاء (المغرب):

تونس 2. الجزائر 3. مصر

الدورة السادسة عشرة (2004) بالقاهرة (مصر):

1.مصر 2. تونس 3. انغولا

الدورة السابعة عشرة (2006) بتونس (تونس):

1.تونس 2. مصر 3. المغرب

الدورة الثامنة عشرة (2008) بلواندا (أنغولا):

مصر 2. تونس 3. الجزائر

الدورة التاسعة عشرة (2010) بالقاهرة (مصر):

تونس 2. مصر 3. الجزائر

الدورة العشرون (2012) بالرباط و سلا (المغرب):

تونس 2. الجزائر 3. مصر

الدورة الواحدة والعشرون (2014) بالجزائر:

الجزائر 2. تونس 3. مصر.

الدورة الثانية والعشرون (2016) بمصر:

مصر 2. تونس 3. أنغولا

الدورة الثالثة والعشرون (2018) بالغابون:

تونس 2. مصر. .3. الجزائر

الدورة الرابعة والعشرون (2020) بتونس:

مصر 2. تونس 3. الجزائر .

الدورة الخامسة والعشرون (2022) بالقاهرة (مصر) :

مصر 2. الرأس الأخضر 3. المغرب

الدورة السادسة والعشرون (2024) بالقاهرة (مصر) :