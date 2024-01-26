كاس إفريقيا: إسماعيل بن ناصر يقدم اعتذاره للشعب الجزائر

الجزائر - قدم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، اعتذاره إلى الجمهور الجزائري، بعد الخروج المبكر للمنتخب الوطني لكرة القدم في الدور الأول في كاس افريقيا-2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير الى 11 فبراير).

وخاض متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر المباراة الأولى لـ "الخضر" أساسيا أمام أنغولا، بينما غاب عن مواجهتي بوركينا فاسو وموريتانيا بداعي الإصابة في العضلات المقربة.

وقال بن ناصر في تغريدة له عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": " إلى الشعب الجزائري العزيز (..) أنا آسف كثيرا، ليس لدي كلمات قوية بما يكفي لوصف خيبة أملي بعد هذا الإخفاق. إن ارتداء قميص المنتخب الوطني هو أكثر من مجرد مسؤولية، إنه يحمل الحب والفخر الذي تشعر به تجاه بلدنا الحبيب، ولسوء الحظ، لم نكن في مستوى التحدي".

واختتم لاعب نادي ميلان آسي الإيطالي تغريدته: " لقد سقطنا ولكننا لم نمت (...) وبعون الله سننهض من جديد لتشرق شمس منتخبنا ونمنحكم كل السعادة التي تستحقونها".

ومعلوم، أن المنتخب الوطني الجزائري، قد سجل إخفاقا مدويا في كأس إفريقيا-2023، بعد خروجه من المنافسة في دورها الأول للمرة الثانية على التوالي بعد الإقصاء المماثل في الطبعة السابقة (الكاميرون 2021)، حيث اكتفى في دورة كوت ديفوار بتسجيل تعادلين مع أنغولا (1-1) و بوركينا فاسو (2-2)، قبل السقوط المؤلم أمام موريتانيا (0- 1)، لينهي بذلك المنافسة في المركز الرابع و الأخير للمجموعة الرابعة.

هذا الإقصاء المبكر، عجل برحيل المدرب الوطني جمال بلماضي عن التشكيلة، حيث أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، وليد صادي مساء يوم الأربعاء عن "الطلاق بالتراضي" مع الناخب الوطني وذلك في تغريدة نشرها على حسابه إكس (تويتر سابقا).