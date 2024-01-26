الرابطة الثانية هواة: قمة قوية بين ترجي مستغانم و غالي معسكر في مجموعة الغرب، وأولمبي آقبو في تنقل صعب بمجموعة الشرق

الجزائر- تعرف الجولة 15 والأخيرة لمرحلة الذهاب لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم، المقررة يوم الأحد، إجراء قمتين في مجموعة وسط-غرب، بين ثاني وثالث الترتيب، ترجي مستغانم (29 نقطة) وغالي معسكر (27ن)، وصاحبي المرتبتين الرابعة والخامسة، نجم القليعة (26 ن) وشباب تموشنت (23 ن)، في الوقت الذي سيكون فيه متصدر مجموعة وسط -شرق، أولمبي آقبو (35 ن)، أمام تنقل صعب عند المتصدر السابق، اتحاد خميس الخشنة، صاحب المرتبة السابعة حاليا بـ(20 ن).

في مجموعة وسط-غرب, وضعت هذه الجولة, الملاحق ترجي مستغانم, الساعي لاستعادة الريادة, وجها لوجه مع متابعه, غالي معسكر في معركة "كسر العظام", يطمح فيها الترجي للخروج مظفرا بالفوز أملا في تقليص الفارق عن المتصدر, رائد القبة, وهو الطموح نفسه الذي يحذو تشكيلة "الغالية".

قمة أخرى, ستكون بالقليعة بين النجم المحلي وشباب تموشنت, فإذا كان الفريق المستضيف سيدخل بمعنويات عالية بعد الفوز خارج القواعد, فإن الضيوف مطالبون بالتدارك عقب تعثرهم على أرضهم.

أما بالنسبة للمتصدر, رائد القبة (33 ن), المتوج بلقب "الذهاب" في الجولة الفارطة, فسيكون في سفرية "مجهولة المعالم", عندما يتنقل الى أمل الأربعاء (المركز 13, 14ن) الذي يحقق نتائجا متباينة, في لقاء يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات. و بالنسبة للأندية المهددة بالنزول, تنتظر متذيل الترتيب, شباب غير العبادلة (9 ن) مهمة صعبة عندما ينزل ضيفا بالعاصمة على نصر حسين داي (المرتبة 12, 14ن).

و سيدخل الفريقان بشعار الفوز لا غير, كونهما مثقلان بالخسارة. فبالنسبة لنادي الجنوب فقد سقط على ميدانه, أما "النصرية" فقد وقعت خارج ملعبها بثلاثية نظيفة.

نفس الطموح يحذو فريق شبيبة تيارت (المرتبة 14, 13ن) الذي سيكون على موعد مع تصحيح سكته, كونه لم يذق طعم الفوز منذ ست جولات, لما يستضيف وداد مستغانم (الصف6, 22ن) المنتشي بثلاثية نظيفة على نصر حسين داي, في مهمة صعبة للطرفين.

من جهته, يستقبل صاحب المرتبة ما قبل الاخيرة أولمبي المدية (11 ن), فريق مستقبل واد سلي (المركز 9, 17 ن), في موعد بات فيه الفوز بالنسبة للأولمبي أكثر من ضروري, وهو الذي لم ينتصر منذ ثماني جولات مما جعله يتراجع في الترتيب, فيما يعول "المستقبل" على عامل المباغتة للعودة بنتيجة ايجابية تسمح له بالابتعاد عن مناطق الخطر.

و بالنسبة لأندية وسط الترتيب, يلتقي صفاء خميس مليانة (المرتبة 7, 19ن) بالزائر شباب المشرية (المركز 11, 15 ن), فيما يستقبل وداد بوفاريك (المركز 10, 15 ن) فريق جمعية وهران (الصف 8, 17 ن), في موعدين ترتئي, من خلالهما, الفرق الأربعة الى الفوز لمحو التعثر المسجل في الجولة السابقة.

مجموعة وسط-شرق: الرائد الحالي في تنقل صعب أمام الرائد السابق

أما في مجموعة وسط-شرق, فسيكون المتصدر الحالي أولمبي آقبو (35 ن), في مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على الرائد السابق, اتحاد خميس الخشنة (الصف 7, 20 ن).

و إذا كان الأولمبي يسعى للحفاظ على سلسلة الانتصارات, فإن الاتحاد يريد وضع حد لخمس جولات سلبية, والتي جعلته يتدحرج بعدما كان في الطليعة.

الملاحق, مولودية باتنة (28ن) سيكون أمام تحد غير سهل تماما للبقاء على مقربة من المتصدر, عندما ينزل ضيفا على خصم عنيد, وهو نجم التلاغمة (الصف 6, 21ن) الطامح للاقتراب من كوكبة المقدمة.

نفس الشيء بالنسبة لصاحب المركز الثالث, شباب باتنة (27 ن) الذي يلعب على أرض مضيفه هلال شلغوم العيد (المرتبة 8, 18 ن) في موعد لا يقل صعوبة عن مباراتي المتصدر والمطارد.

بالمقابل, يلتقي المهددان بالنزول, اتحاد الحراش (المرتبة 14, 11ن) ومولودية العلمة (الصف 16, 10ن), في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لمغادرة منطقة الخطر.

و هو ما ينطبق أيضا على مقابلة وفاق سور الغزلان (المركز 12, 12ن) أمام اتحاد عنابة (الرتبة 13, 12ن) اللذان حققا نتيجة سلبية في الجولة الفارطة والساعيان لتوسيع الفارق عن المهددين بالنزول.

و سيكون فريق جمعية عين مليلة (المرتبة 15, 11 ن) أمام فرصة التدارك سعيا للخروج من منطقة السقوط, عندما يستقبل مولودية قسنطينة (الصف 5, 22 ن) الراغبة في التقرب من أعلى الترتيب.

و في وسط الترتيب تلتقي جمعية الخروب (المرتبة 11, 14 ن) بالضيف أولمبي المقرن (الصف العاشر, 17 ن) واتحاد ورقلة (الرتبة التاسعة, 17ن) بشباب برج منايل (المركز 4, 24 ن).

و معلوم أن جميع مباريات هذه الجولة تنطلق على (00ر14), ثلاثة منها ستجرى دون جمهور, و هي : جمعية عين مليلة - مولودية قسنطينة, اتحاد خميس الخشنة - أولمبي آقبو, و جمعية الخروب - أولمبي المقرن.

مجموعة وسط - شرق (الجولة 15): برنامج المباريات

- برنامج مباريات الجولة 15 لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم (مجموعة وسط -شرق)، المقررة يوم الأحد (00ر14):

مولودية باتنة - نجم التلاغمة

اتحاد الحراش - مولودية العلمة

جمعية عين مليلة - مولودية قسنطينة (دون جمهور)

اتحاد خميس الخشنة - أولمبي آقبو (دون جمهور)

جمعية الخروب - أولمبي المقرن (دون جمهور)

وفاق سور الغزلان - اتحاد عنابة

هلال شلغوم العيد - شباب باتنة

اتحاد ورقلة - شباب برج منايل

الترتيب نقاط لعب

أولمبي آقبو 35 14 مولودية باتنة 28 14 شباب باتنة 27 14 شباب برج منايل 24 14 مولودية قسنطينة 22 14 نجم التلاغمة 21 14 اتحاد خميس الخشنة 20 14 هلال شلغوم العيد 18 14 اتحاد ورقلة 17 14

--. أولمبي المقرن 17 14

جمعية الخروب 14 14 وفاق سور الغزلان 12 14

--. اتحاد عنابة 12 14

اتحاد الحراش 11 14

--. جمعية عين مليلة 11 14

مولودية العلمة 10 14.

مجموعة وسط-غرب (الجولة 15): برنامج المباريات

- برنامج مباريات الجولة 15 لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم (مجموعة وسط -غرب)، المقررة يوم الأحد (00ر14) :

نجم القليعة - شباب تموشنت

نصر حسين داي - شباب غير العبادلة

شبيبة تيارت - وداد مستغانم

صفاء خميس مليانة - شباب المشرية

ترجي مستغانم - غالي معسكر

وداد بوفاريك - جمعية وهران

أمل الأربعاء - رائد القبة

أولمبي المدية - مستقبل واد سلي

الترتيب نقاط لعب

رائد القبة 33 14 ترجي مستغانم 29 14 غالي معسكر 27 14 نجم القليعة 26 14 شباب تموشنت 23 14 وداد مستغانم 22 14 صفاء خميس مليانة 19 14 جمعية وهران 17 14

--. مستقبل واد سلي 17 14

10 . وداد بوفاريك 15 14

--. شباب المشرية 15 14

نصر حسين داي 14 14

--. أمل الأربعاء 14 14