الرابطة المحترفة موبيليس/شبيبة القبائل/: إنهاء مهام المدرب البرتغالي روي ألمايدا

إتخذت إدارة شبيبة القبائل قرار إقالة التقني البرتغالي من منصبه "عقب تقييم موضوعي" لوضعية الفريق منذ قدوم روي ألمايدا في أكتوبر 2023.

و صرح آيت جودي في فيديو بثه "الكناري" على صفحته الرسمية: "بعد معاينتي لعمل المدرب البرتغالي لمدة شهر كامل سواء في الميدان أو في غرف تغيير الملابس، صراحة أنا لست مقتنع بطريقة عمله. ولهذا قررنا بعد التشاور مع المسيرين إنهاء مهام المدرب ألمايدا".

و سيضمن المدرب المساعد محمد لاسات ومدرب حراس المرمى لوناس قواوي تدريب الفريق بالنيابة، وذلك إلى غاية إختيار المدرب المناسب لطموحات الفريق من خلال دراسة السير الذاتية المطوحة على الإدارة. إذ نهدف إلى إعادة الشبيبة لمكانتها الحقيقة و إسعاد الأنصار، أفاد آيت جودي.