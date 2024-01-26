Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة المحترفة موبيليس/شبيبة القبائل/: إنهاء مهام المدرب البرتغالي روي ألمايدا

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 09:13     الفئـة : رياضــة
الرابطة المحترفة موبيليس/شبيبة القبائل/: إنهاء مهام المدرب البرتغالي روي ألمايدا

الجزائر - قررت إدارة نادي شبيبة القبائل إنهاء مهام مدرب الفريق الأول، البرتغالي روي ألمايدا، بسبب سوء النتائج الفنية، وفق ما أعلنه يوم الخميس، عز الدين آيت جودي، المدير الرياضي للفريق الناشط ببطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم.

إتخذت إدارة شبيبة القبائل قرار إقالة التقني البرتغالي من منصبه "عقب تقييم موضوعي" لوضعية الفريق منذ قدوم روي ألمايدا في أكتوبر 2023.

و صرح آيت جودي في فيديو بثه "الكناري" على صفحته الرسمية: "بعد معاينتي لعمل المدرب البرتغالي لمدة شهر كامل سواء في الميدان أو في غرف تغيير الملابس، صراحة أنا لست مقتنع بطريقة عمله. ولهذا قررنا بعد التشاور مع المسيرين إنهاء مهام المدرب ألمايدا".

و سيضمن المدرب المساعد محمد لاسات ومدرب حراس المرمى لوناس قواوي تدريب الفريق بالنيابة، وذلك إلى غاية إختيار المدرب المناسب لطموحات الفريق من خلال دراسة السير الذاتية المطوحة على الإدارة. إذ نهدف إلى إعادة الشبيبة لمكانتها الحقيقة و إسعاد الأنصار، أفاد آيت جودي.

إقرأ أيضا:     الرابطة الأولى: إتحاد الجزائر يرتقي إلي الصف الثاني وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل يتعثران

و عشية إجراء الجولة الـ15 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، تحتل شبيبة القبائل المركز التاسع برصيد 19 نقطة، وذلك قبل أن تستضيف اتحاد سوف، يوم السبت (00ر16 سا).

آخر تعديل على الجمعة, 26 جانفي 2024 09:27
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة المحترفة موبيليس/شبيبة القبائل/: إنهاء مهام المدرب البرتغالي روي ألمايدا
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 09:13     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.26

سايحي يؤكد على ضمان ديمومة الخدمات الطبية بالمؤسسات الإستشفائية

24.01.26

إرتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى نحو 26 ألف شهيد

24.01.26

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: خطر الإنهيار الطبي الكامل يهدد قطاع غزة

24.01.26

بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري يخص المؤسسات والزبائن الجزائريين المقيمين بالوطن

24.01.26

نأمل أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية غدا وقفا فوريا للعدوان على غزة

24.01.26

تيارت: إشادة بالمشاريع المنجزة للتكفل بسكان المناطق النائية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.24

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش جمهورية سيراليون

24.01.24

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

24.01.24

السيد عطاف يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بنيويورك

24.01.24

السيد عطاف يستقبل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

24.01.22

وزير الاتصال يجتمع بممثلي العمال ومسؤولي المطابع العمومية

24.01.22

التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات 