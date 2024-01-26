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كرة القدم/كأس إفريقيا للأمم 2023: أهم أحداث مرحلة المجموعات

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 08:45     الفئـة : رياضــة

 

أبيدجان - أهم ما ميز دور المجموعات لكأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023، الذى أسدل عليه الستار مساء أمس الأربعاء و عرفت خروج ثلاثة منتخبات قوية سبق لها و أن توجت بالكأس القارية و يتعلق الأمر بالجزائر و تونس و غانا.

 

1- تأهلت موريتانيا لأول مرة إلى الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023 وأقصت الجزائر. حقق "المرابطون" أيضا أول فوز لهم في تاريخ مشاركاتهم في المنافسة، بعد 8 مباريات سابقة من دون فوز.

 

2- حقق منتخب السنغال لأول مرة الحصيلة الكاملة في دور المجموعات، بعد الفوز في ثلاث مباريات، مع تسجيل 8 أهداف وتلقي هدفا واحدا.

 

3- أقصي المنتخب الجزائري للمرة الثانية من دور مجموعات كأس إفريقيا للأمم، خرج المنتخب الجزائري من المنافسة برصيد نقطتين، وكان الخضر قد خرجوا من دور

المجموعات برصيد نقطة واحدة فقط، خلال نسخة الكاميرون 2021، لم تحقق الجزائر أي فوز خلال نسختين متتاليتين.

 

4- سجلت 3 أهداف بركلات جزاء في مباراة موزمبيق (1) وغانا (2)، التي انتهت بالتعادل 2-2. وهي أعلى حصيلة في مباراة واحدة في كأس إفريقيا للأمم 2023.

 

5- أنهى مهاجم غينيا الإستوائية، إميليو نسوي، دور المجموعات هدافا برصيد 5 أهداف. وهو ثاني لاعب يحقق مثل هذا الرقم في هذا الدور، منذ أن فعل ذلك الإيفواري، لوران بوكو، (7 أهداف عام 1970).

 

6- وصلت نيجيريا إلى مرحلة خروج المغلوب في كل من آخر 15 مشاركة لها في كأس إفريقيا (منذ 1984)، وهي أطول فترة من نوعها في تاريخ البطولة.

 

7- تلقت كوت ديفوار أمام غينيا الاستوائية أكبر هزيمة لها في كأس إفريقيا للأمم. لم تخسر "الأفيال" أي مباراة سابقا في المنافسة بفارق 4 أهداف.

 

8- غادر 5 مدربين مناصبهم بعد دور المجموعات في كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023، ويتعلق الأمر بكل من توم سنتفيت مدرب غامبيا، كريس هيوتون مدرب غانا، جلال قادري مدرب تونس، جمال بلماضي مدرب الجزائر، جان لويس غاسي مدرب كوت ديفوار.

 

9- انتهت ثلاث مباريات بالتعادل من دون أهداف بنتيجة 0-0، ويتعلق الأمر بمباريات ناميبيا أمام مالي، تنزانيا أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، تونس أمام جنوب إفريقيا.

 

10- تم تسجيل 24 هدفا خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات، أقل من حصيلة الجولة الثانية التي سجل فيها 38 هدفا.

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كرة القدم/كأس إفريقيا للأمم 2023: أهم أحداث مرحلة المجموعات
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 08:45     الفئـة : رياضــة   شارك

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