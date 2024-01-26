سباحة/الجائزة الكبرى لولاية الجزائر: مشاركة منتظرة لحوالي 300 سباح غدا الجمعة بالرغاية

الجزائر - يشارك حوالي 300 سباح من بينهم 105 فتاة في المرحلة الأولى للجائزة الكبرى للرابطة العاصمية للسباحة بالحوض الصغير (25 م) لفئة المفتوح، المقررة غدا الجمعة، بالمسبح شبه الأولمبي بالرغاية (الجزائر العاصمة)، وفق ما علمته "وأج" يوم الخميس من رابطة ولاية الجزائر للسباحة.

و سجل 19 ناديا عاصميا حضوره في المنافسة بإجمالي 300 سباح وسباحة (195 ذكور و 105 إناث) في المرحلة الأولى للجائزة الكبرى للسباحة لرابطة ولاية الجزائر العاصمة، و الذي سيجرى ضمن مرحلته الأولى على مدار حصة واحدة خلال الفترة المسائية ليوم غد الجمعة، حسب المصدر ذاته.

و سيتنافس السباحون في هذه المرحلة الأولى للجائزة الكبرى في سباقات 100 متر سباحة حرة، على الظهر، على الصدر و فراشة، بالإضافة إلى سباق 200 متر متنوع.

و في حديث لـوأج أكد المدير الفني الولائي للرابطة العاصمية للسباحة، لمين بن عبد الرحمان أن هذه "المرحلة الأولى من الجائزة الكبرى "تتميز بنظام منافسة خاص يعتمد على النوعية و الكمية".

و أوضح: "يجب على كل سباح جمع أكبر عدد من النقاط من أجل ولوج جدول الترتيب لهذه المرحلة الأولى، حيث سيتم استخراج ثلاثة جداول ترتيب خاصة بالفئات العمرية: الأصاغر، الأواسط و الأكابر. إذ يتأهل أحسن 16 سباحا لكل صنف مباشرة إلى المرحلة الثالثة".

و ستعرف المرحلة الثانية تنافس السباحين في اختصاصات 200 متر سباحة حرة، على الظهر، على الصدر و فراشة، بالإضافة إلى سباق 200 متر متنوع.

و سيتم تنظيم المرحلة الثانية للجائزة الكبرى للسباحة، يوم 29 مارس 2024، في حين تقام المرحلة الثالثة والنهائية يوم 22 يونيو 2024، وفق رزنامة المنافسات الخاصة برابطة الجزائر العاصمة للسباحة للموسم الرياضي 2023-2024.