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رئيس الجمهورية يهنئ الفريق الوطني لكرة اليد اثر تأهله الى المونديال ونهائي البطولة الافريقية

  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 21:46     الفئـة : رياضــة
رئيس الجمهورية يهنئ الفريق الوطني لكرة اليد اثر تأهله الى المونديال ونهائي البطولة الافريقية

الجزائر - هنأ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس, المنتخب الوطني لكرة اليد اثر تأهله المزدوج الى المونديال ونهائي البطولة الافريقية للأمم 2024 .

وكتب رئيس الجمهورية على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي : " مبروك للفريق الوطني لكرة اليد, على تأهله المزدوج الى المونديال ونهائي البطولة الافريقية .. شكرا على هذا الانجاز الذي أهديتموه للجزائريات والجزائريين, مما يلزم المسؤولين المعنيين بوضع كل الامكانيات بين أيدي هذا الفريق في الحاضر والمستقبل ليحافظ على مستواه .. اتمنى لكم كل التوفيق في النهائي, بحول الله".

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رئيس الجمهورية يهنئ الفريق الوطني لكرة اليد اثر تأهله الى المونديال ونهائي البطولة الافريقية
  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 21:46     الفئـة : رياضــة   شارك

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